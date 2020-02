Con indosso un passamontagna nero e in tasca un coltello da 22 centimetri, alle tre e mezza di notte stava lasciando volantini con messaggi xenofobi nella zona del parco Goisis. È stato notato, inseguito e arrestato dopo una colluttazione dagli agenti della questura di Bergamo.

L’operazione è partita da una segnalazione del vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi, che a metà gennaio aveva segnalato alla polizia il ritrovamento di locandine inneggianti la razza pura nelle cassette della posta del quartiere cittadino di Redona. Gli uomini delle Volanti in collaborazione con il personale della Digos ha così intensificato i controlli in quella zona.

Fino a quando, nella notte tra giovedì e venerdì, due agenti hanno notato un giovane con il volto travisato da un passamontagna che stava lasciando alcuni fogli sulle auto in sosta. Quando si sono avvicinati il ragazzo ha prima cercato di scappare, poi, una volta raggiunto, ha aggredito uno dei due poliziotti, che però sono riusciti a bloccarlo e a identificarlo. In tasca aveva un grosso coltello e in mano una serie volantini con messaggi con testi razzisti. È stato arrestato per resistenza e violenza, oltre che per istigazione odio razziale.

La perquisizione si estesa all’abitazione di Bergamo in cui il 22enne, nullafacente e senza precedenti, viveva con i genitori e i fratelli. Nella sua camera è stato rinvenuto abbigliamento di vario genere con slogan di estrema destra, bossoli e un pc che utilizzava per realizzare i volantini con testi definiti pesanti dal questore Maurizio Auriemma. Il giovane, che ora si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida, conosce la lingua russa e croata, e aveva contatti con ultrà della Dinamo Zagabria.