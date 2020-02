Lucifer, dopo tanti stop&go, probabile la sesta stagione?

Netflix, come ormai ben sappiamo, ha la capacità di saper sorprendere sempre i suoi clienti. Soprattutto quando si tratta di rilasciare contenuti speciali oppure comunicati ufficiali riguardo a rinnovi e cancellazioni. Questo è sicuramente il caso della serie Lucifer, la storia che narra le vicende di un moderno Lucifero, sicuramente uno dei personaggi religiosi più ripreso all’interno della cultura popolare. In questo caso, Lucifer è uno scapolo, vive a Los Angeles e possiede un night club, nel tentativo di fuggire al controllo di suo padre, cioè Dio. La sua permanenza sulla terra cambia nel momento in cui incontra Chloe Decker, detective dalla grande testardaggine, la quale sarà in grado di mostrare al nostro caro protagonista il suo lato più umano.

La vicenda della serie tv creata da Tom Kapinos, ispirata all’omonimo fumetto di Mike Carey, ha avuto una lunga serie di vicissitudini. Lucifer è andata in onda per la prima volta nell’anno 2016 sul canale Fox. A maggio dell’anno 2018, a conclusione della terza stagione, la Fox annuncia ufficialmente la cancellazione della serie. Nonostante questo, i fan della serie non si fanno scoraggiare e nel corso dell’estate danno vita a una campagna social incredibile (#SaveLucifer), nel tentativo di salvare il prodotto. Le loro richieste vengono accolte qualche mese dopo da Netflix, che annuncia ufficialmente di aver comprato Lucifer con l’intento di realizzare una quarta stagione da dieci episodi.

Nonostante il grande successo ottenuto, Netflix annuncia che rinnoverà Lucifer solo per una quinta stagione, annunciando che sarà la conclusione della serie, ovviamente con grande dispiacere degli ormai moltissimi ammiratori del personaggio interpretato da Tom Ellis.

Almeno… questa era la situazione fino a qualche giorno fa, quando nuovamente Netflix sconvolge il suo seguito. La notizia, sempre più probabile ma non ancora confermata da TvLine, vorrebbe che la casa di streaming più famosa al mondo, in collaborazione con la casa di produzione Warner Bros, sia pronta a realizzare la sesta stagione della serie tv. Ottima notizia per gli ammiratori.

Insomma, siamo in attesa nella speranza di vedere ancora per un po’ il nostro Lucifer in azione!