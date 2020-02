E dopo una giornata con temperature primaverili, entriamo dritti dentro il weekend: il tempo che farà lo illustra il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato di Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni anticicloniche su gran parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, che favoriscono sulla Lombardia il prolungarsi di una fase mite per il periodo e con assenza di precipitazioni significative.

Sabato 15 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sereno o parzialmente nuvoloso per transito di effimere velature passeggere su tutta la regione. Possibili banchi di nebbia in bassa pianura durante la notte e al primo mattino.

Temperature: Minime tra -1/+3 °C; massime tra +11/14 °C.

Domenica 16 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sereno o parzialmente nuvoloso per transito di effimere velature passeggere. Possibili nebbie in medio-bassa pianura durante la notte e al primo mattino. Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi basse a partire dal settore sud-occidentale della regione in estensione in serata a gran parte della pianura e zone pedemontane occidentali con possibili locali e deboli pioviggini in tarda serata su Oltrepò.



Temperature: Minime e massime stazionarie o in lieve aumento.



Lunedì 17 febbraio 2020

Tempo Previsto: Fin dal primo mattino coperto su gran parte del territorio, ad esclusione della estrema zona alpina settentrionale ove il cielo sarà velato o parzialmente nuvoloso; deboli piogge o pioviggini sulla zona occidentale di pianura e varesotto-comasco. Nel corso della giornata coperto ovunque con precipitazioni molto debole e a carattere sparso, più probabili sulla zona occidentale della regione; nevischio poco significativo sulle Alpi oltre 1600/1800 metri.



Temperature: Minime in aumento, massime in calo.