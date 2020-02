Coronavirus, primo morto in Europa: in totale 1500 i decessi

Primo morto in Europa e fuori dall’Asia per il coronavirus. La vittima è un turista cinese 80enne della provincia di Hubei, arrivato in Francia il 16 gennaio scorso.

Secondo quanto ha reso noto la ministra della Sanità francese, Agnes Buzyn “l’uomo è stato ricoverato 25 gennaio all’ospedale Bichat di Parigi, insieme alla figlia, con rigorose misure di isolamento. Le sue condizioni di salute si erano deteriorate rapidamente e da diversi giorni era in condizioni critiche in terapia intensiva”. Lo stato di salute di sua figlia, anch’essa affetta da Covid-19, “non desta più preoccupazioni” ha aggiunto Buzyn, indicando che quest’ultima dovrebbe essere in grado di lasciare presto l’ospedale.

In totale, ha ricordato la ministra, vi sono stati undici casi confermati in Francia. Al momento uno è deceduto, quattro sono stati dimessi dopo essere guariti e altri sei rimangono ricoverati ma il loro stato non desta preoccupazione.

Con le nuove 139 vittime registrate ieri nella provincia cinese di Hubei secondo le ultime notizie, il bilancio dei decessi del coronavirus è salito in totale a oltre 1.500. A renderlo noto è stata la Commissione provinciale per la salute, che ha annunciato anche 2.420 nuovi contagi: un numero che si è dimezzato rispetto al giorno precedente.