Attesa al processo, non si presenta: la stava arrestando la Guardia di Finanza

Nella mattinata di venerdì 14 febbraio si sarebbe dovuta presentare in Tribunale a Bergamo per una deposizione: in via Borfuro, però, non è mai arrivata perchè a sorpresa le ha fatto visita la Guardia di Finanza di Sarnico.

Protagonista della vicenda una donna di 71 anni, già gravata da alcuni precedenti, che secondo gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle nel biennio 2014-2015 avrebbe evaso parzialmente l’Iva per un totale di 1,1 milioni di euro.

La donna, titolare col marito di un’impresa edile, era un teste di un processo per reati ambientali: dopo le formalità di rito, per lei sono scattati gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Villongo.

Nei suoi confronti è già partito l’iter per la confisca di beni per equivalente.