Atalanta, vietato pensare al Valencia: con la Roma è quasi un match point

Match di fondamentale importanza quello che attende la Dea nell’anticipo del sabato sera al GewissStadium. A far visita ai nerazzurri sarà infatti la Roma di Fonseca, distaccata di 3 punti in classifica.

L’inattesa sconfitta casalinga dei giallorossi contro il Bologna e la vittoria nerazzurra a Firenze hanno originato il sorpasso in graduatoria, cosa che consente alla compagine di Gasperini di avere a disposizione una chance che assomiglia molto ad un match point.

Con le prime 3 della classifica sostanzialmente irraggiungibili (a giocarsi lo scudetto) e la sesta distaccata di 8 lunghezze, salvo clamorosi colpi di scena saranno proprio Atalanta e Roma a contendersi la quarta piazza, l’ultima che consente la qualificazione alla prossima Champions League.

È chiaro quindi che un’eventuale vittoria atalantina porterebbe a 6 le lunghezze di vantaggio sui rivali, che diventerebbero sostanzialmente 7 visti gli scontri a favore. Certamente un bel gruzzolo da poter gestire nelle restanti 14 gare da giocare.

Pur se non auspicabile, mi sbilancio altresì nell’affermare che anche un eventuale pareggio non sarebbe un risultato da buttare per la Dea, che manterrebbe così intatto il vantaggio sui giallorossi i quali, al contrario, dovranno per forza giocare per la vittoria.

Mentre scrivo di tutti questi possibili scenari, mi sto rendendo conto che, in realtà, né l’Atalanta né la Roma staranno a fare grandi calcoli aprioristici: sono entrambe formazioni che giocano sempre per la vittoria e così mi aspetto che sia anche questa sera. Da un punto di vista emozionale, gli uomini di Gasperini saranno certamente galvanizzati dall’exploit di Firenze mentre i giallorossi potrebbero ritrovarsi a dover gestire lo stress di una situazione che, nel giro di una sola settimana, rischia come detto di farli pericolosamente allontanare dalla diretta antagonista.

Fonseca (ma non solo lui) si trova sul banco degli imputati dopo che nel 2020 ha ottenuto 5 sconfitte in 8 gare, con un vero e proprio crollo che sembra coinvolgere tutte le componenti: fisica, mentale, tattica.

E si sa, Roma non è una piazza facile, lo scorso anno una media più o meno simile costò il posto a Di Francesco. E, alla luce dell’attuale critico momento giallorosso, anche i tifosi sui vari forum paiono tutt’altroche ottimisti, temendo fortemente l’ennesima debacle.

Occupandoci invece di quanto avviene a Bergamo, è definitivamente scongiurato il pericolo di messa in atto di uno sciopero del tifo organizzato a tempo indeterminato, proclamato nei giorni scorsi dai vertici della Curva atalantina.

Alla vigilia di due match fondamentali per la storia nerazzurra, credo che questa decisione non possa che essere accolta con grande sollievo proprio perché ritengo fondamentale l’apporto di tifo che la Curva Pisani, da sempre 12esimo giocatore in campo, fornisce in ogni circostanza.

Detto dei precedenti tra le due squadre in altro articolo, segnalo che sono due le vittorie con maggior scarto (4 reti) a favore della Roma: l’1 a 5 del 1952-1953 e lo 0 a 4 del 1996-1997. La Dea invece ha prevalso per ben 5 volte con 3 reti di scarto e precisamente nel 1948-1949, 1989-1990 e 2008-2009 (3-0) e nel 1956-1957 e 2011-2012 (4-1).

In particolare ho un personale piacevolissimo ricordo di quest’ultimo match durante il quale il Tanque Denis fu mattatore grazie ad una stupenda tripletta.

Infine le gare con il maggior numero di reti segnate sono, oltre al sopracitato 1-5, i due pirotecnici 3-3 dello scorso anno e del 2015-2016, a cui va aggiunto anche il 2-4 del 1966-1967.

Nessun problema di rosa in casa atalantina. Dopo aver scontato la squalifica, torna disponibile de Roon a centrocampo al quale mister Gasperini affiancherà Freuler o Pasalic (favorito il primo). Sulle fasce verso la conferma Castagne e Gosens, con Hateboer che partirebbe in panca.

Difesa composta dal terzetto titolare, mentre in avanti cercheranno di perforare la difesa avversaria Zapata, Ilicic e Gomez, con Muriel pronto a subentrare.

Nel centrocampo giallorosso la squalifica di Cristante e l’assenza per infortunio di Diawara mettono in difficoltà mister Fonseca che potrebbe anche decidere di adattare Mancini al fianco di Veretout, inserendo Fazio al centro della difesa.

In caso contrario Mancini tornerebbe in difesa, con Villar pronto per la mediana insieme a Pellegrini che torna dalla squalifica ma dovrebbe sistemarsi ancora sulla trequarti.

Rischiano una iniziale panchina sia Mkhitaryan che Kluivert. Nutrita la presenza di ex atalantini con la maglia giallorossa: Gianluca Mancini, 41 presenze e 6 reti, Leonardo Spinazzola, 50 apparizioni senza gol, Roger Ibanez con una sola presenza, l’infortunato Davide Zappacosta con 29 presenze e 3 reti e lo squalificato Bryan Cristante, 48 presenze e 12 marcature.

Con l’attuale maglia nerazzurra figura solo l’ex romanista Rafa Toloi, 5 presenze nella capitale, senza alcuna rete realizzata.

Una curiosità legata al tifo delle due squadre. Solo chi ha attualmente i capelli grigi come il sottoscritto, ricorda che negli anni ‘70 le due tifoserie erano gemellate e rimasero tali anche per parecchio tempo, più in dettaglio fino ad un match del 1984 disputato al Comunale durante il quale si creò la definitiva frattura che portò alla situazione di rivalità che permane anche oggi.

Nessun calcolo da fare, affrontando partita per partita e…avanti tutta: l’occasione è troppo ghiotta per non approfittarne.

Al Valencia penserete da domani.