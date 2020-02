Atalanta-Roma, la diretta del match

Sfida d’altissima quota per l’Atalanta di Gasperini, che al Gewiss Stadium ospita la Roma per quello che è un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions.

Il tecnico piemontese non pensa al Valencia e schiera la formazione top, con Gomez, Ilicic e Zapata davanti.

La nostra diretta del match

Il primo tempo

30′- Ilicic col mancino, palla di poco fuori! Atalanta pericolosa!

29′- Pellegrini dai 25 metri, palla alle stelle.

25′- Mkhitaryan stende Gomez: ammonito. È il primo giallo della gara.

19′- Ci prova Perotti col destro, ma l’ex Genoa chiude troppo il destro e la palla si spegne sul fondo.

15′- Meglio l’Atalanta in questo avvio di match.

9′- Atalanta pericolosa, che occasione per il Papu Gomez! Il numero 10 nerazzurro, dopo un contropiede magnifico amministrato da Zapata e Ilicic, si trova tutto solo davanti a Pau Loper ma il suo destro viene respinto dal portiere giallorosso.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez. All. Gasperini

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca