Il weekend di san Valentino è alle porte. Quale sarà il cielo che accompagnerà innamorati e non lo racconta Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo il transito di una debole saccatura di origine atlantica che ha portato qualche pioggia sparsa sulla Lombardia, un promontorio riporta rapidamente condizioni di stabilità.

Venerdì 14 febbraio 2020

Tempo Previsto: Fino al primo mattino insistono nubi e qualche debole nevicata sui settori alpini prossimi al confine con la Svizzera, medio-alta Valtellina (possibile fino a fondovalle) e Alpi Orobie orientali, mentre migliora rapidamente sugli altri settori con cieli rapidamente sereni. Non si escludono nebbie mattutine in Pianura Padana. Bel tempo ovunque durante il pomeriggio e la serata.

Temperature: Minime tra -1/+3 °C; massime tra +13/16 °C.

Sabato 15 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sereno o parzialmente nuvoloso per transito di effimere velature passeggere su tutta la regione. Possibili banchi di nebbia in bassa pianura durante la notte e al primo mattino.

Temperature: Minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Domenica 16 febbraio 2020

Tempo Previsto: Sereno o parzialmente nuvoloso per transito di effimere velature passeggere. Possibili nebbie in medio-bassa pianura durante la notte e al primo mattino. Nel corso del pomeriggio-sera aumento delle nubi basse a partire dal settore sud-occidentale della regione in estensione a gran parte della pianura e zone pedemontane occidentali con possibili locali e deboli pioviggini in tarda serata.

Temperature: Minime e massime stazionarie o in lieve aumento.