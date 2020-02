Si scontrano sugli sci, diciassettenni finiscono in ospedale

Due ragazze di 17 anni sono rimaste coinvolte in un incidente sulle piste di sci del Monte Pora, a Castione della Presolana.

L’episodio si è verificato poco prima delle 15 del pomeriggio di venerdì 14 febbraio. Secondo le prime informazioni le due giovani si sono scontrate mentre stavano sciando sul circuito.

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenute due ambulanze del Corpo Volontari Presolana e l’automedica.

I sanitari, dopo aver prestato le prime cure alle 17enni, hanno trasportato le due pazienti agli ospedali di Piario e di Seriate.

Pare che le ragazze abbiamo subito un trauma cranico, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.