Sfilate e feste in maschera: carnevale in Bergamasca

Sono numerosi gli appuntamenti organizzati in Bergamasca per festeggiare carnevale. In città e provincia si svolgono sfilate, feste in maschera, allegri cortei con carri allegorici e merende a base di frittelle e golosità.

In città e provincia per grandi e piccini sono tante le occasioni per divertirsi in costume: si comincia da domenica 16 febbraio per proseguire sino a domenica 1° marzo. A seguire, poi, tornerà la sfilata di mezza Quaresima a Bergamo il 15 marzo.

Bergamonews vi propone una panoramica delle iniziative sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Domenica 15 marzo a Bergamo si svolgerà la tradizionale sfilata di Mezza Quaresima. Un festoso corteo di volti, colori, suggestioni, racconti che nascono e si sviluppano nella cornice di un carro e solleticano la fantasia. Un evento simbolo di Bergamo capace di attirare anche 60mila persone, promosso dalla storica associazione Ducato di Piazza Pontida.

PROVINCIA

Domenica 16 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 a Misano Gera d’Adda si terrà la sfilata dei carri di carnevale. L’iniziativa è promossa dal Comune con il gruppo Carristi di Caravaggio. Alle 16.30 merenda sul sagrato della chiesa con cioccolata calda e chiacchiere per tutte le mascherine. Martedì 25 febbraio dalle 14.30 si svolgerà la festa in maschera in oratorio organizzata dalle Mamme dell’oratorio. In programma merenda, pesca e animazione bimbi.

Domenica 16 febbraio a Villa d’Adda si terrà la sfilata di carnevale. Il tema di quest’anno sarà “Facce da emoji”. Il programma prevede: alle 14.30 partenza dalla piazzetta di Villa d’Adda Bassa (via Mulinetto); arrivo in oratorio; merenda con frittelle e salamelle; premiazione della maschera più bella.

Domenica 16 febbraio a Casnigo il Comune, l’oratorio, il gruppo Alpini, il gruppo Peter Pan e l’Avis organizzano la festa di carnevale.

Il programma prevede:

– alle 14:15 ritrovo al piazzale Papa Giovanni XXIII (mercato);

– alle 14:30 partenza della sfilata di carnevale;

– alle 16 seguirà rinfresco con chiacchiere a cura del gruppo Avis e vin brulè a cura del gruppo Alpini.

Per la buona riuscita della manifestazione si chiede che tutti i partecipanti alla sfilata siano mascherati.

In caso di maltempo la sfilata si terrà domenica 23 febbraio.

Domenica 16 febbraio si terrà la sfilata di carnevale ad Almenno San Salvatore. Il programma prevede: alle 14,30 ritrovo in oratorio ed iscrizioni al concorso per premiare i gruppi e la maschera più bella, originale, simpatica; e alle 15 partenza della sfilata. Non mancheranno frittelle e giochi.

Domenica 16 febbraio a Mornico al Serio si terrà il “Carnevale Mornicese”. Dalle 14 si svolgerà la tradizionale sfilata di carri e maschere per le vie del paese.

Dal 16 al 25 febbraio a San Giovanni Bianco si terranno i festeggiamenti del carnevale. L’oratorio e il Comune di San Giovanni Bianco, organizzano, il tradizionale Carnevale nella terra d’Arlecchino. Il luogo non è casuale, perchè nella frazione Oneta c’è la Casa di Arlecchino, considerata la patria da cui prese le mosse un attore interprete della maschera multicolore bergamasca.

Ecco il programma.

Domenica 16 febbraio:

– dalle 9 concorso di disegno delle scuole in Piazza Martiri – Concorso “Frittella Golosa”

– dalle 13.30 ritrovo alle scuole elementari

– alle 14 sfilata con arrivo al capannone SAB

– al termine della sfilata: premiazioni concorsi Miglior Vetrina, Miglior Maschera, Miglior Carro e Gruppi

Lunedì 24 febbraio

– alle 15 spettacolo per bambini con Clown Fiorellone in Sala Polivalente

Martedì 25 febbraio

– alle 20.45 rogo di Arlecchino in Piazza Martiri di Cantiglio

Sabato 22 febbraio a Oltre il Colle si terrà la terza edizione di “Carnevale&Oltre”. Il programma prevede:

– alle 14.30 inizio dei mercatini;

– alle 15.30 ritrovo di carri, gruppi, maschere singole e coppie al piazzale degli Alpini;

– alle 16 inizio della sfilata, che seguirà il tragitto degli anni scorsi verso via Roma e Foppa, per poi tornare al piazzale di partenza;

– alle 16.45 piccola presentazione di carri e gruppi alla giuria, che come ogni anno è una giuria esperta esterna all’organizzazione;

– alle 17 intrattenimento per bambini con presso l’Arena Animazioni con tanta musica;

– alle 18 apericena ai bar Carrara, Cristallo e Manenti a € 10,00 (con riduzione a € 8,00 per gli iscritti alla sfilata);

– alle 20 premiazione di carri, gruppi, maschere singole e coppie presso l’Arena Animazioni con musica;

– alle 21 cena con menù “Carnevale&Oltre – III Edizione” ai ristoranti Drago, 4 Cime e Neve a 20 euro;

– tanti mercatini con caramelle, frittelle e prodotti locali.

Sabato 22 febbraio a Treviglio si svolgerà il “carnevale trevigliese” a cura di Pro Loco Treviglio con il patrocinio della Città di Treviglio. Alle 15 inizierà la sfilata dei maschere e carri allegorici per portare allegria per le vie della città e in piazza Garibaldi. Non mancheranno animazione a cura di Fabiana. Inoltre, chiacchiere Piuma d’Oro e coriandoli per tutti.

Sabato 22 febbraio, nell’arco della giornata, all’area socio-ricerativa di Palazzago si terrà la festa di carnevale con cicuna, pizzeria, bar la musica del Duo Felix e soprattutto non mancheranno i dolci tipici. L’iniziativa, organizzata da Proloco Palazzago, è aperta a tutti, grandi e piccini.

Dal 22 al 25 febbraio a Calusco d’Adda si terrà il “Carnevale caluschese – Il carnevale dell’Isola”.

Ecco il programma.

Sabato 22 febbraio

In chiesa vecchia

– dalle 15.30 alle 17.30 laboratorio “Conosciamo e costruiamo le maschere del carnevale” (per bambini dai 3 anni in su), brevi letture e piccolo intrattenimento sulla storia del carnevale italiano. A seguire laboratorio creativo con merenda in compagnia.

– dalle 19 alle 21 aperitivo con amatriciana gratuita per tutti con dj-set ;

– dalle 21 bar e birreria con musica dal vivo a cura dei Rocka’sBillies.

Domenica 23 febbraio

– alle 14.30 sfilata dei carri allegorici.

Martedì 25 febbraio

– alle 14.30 sfilata dei bambini;

– alle 21 rogo della vecchia.

Dal 22 al 25 febbraio a Ciserano si terrà il carnevale ciseranese. Il programma è ricco di appuntamenti per tutte le età.

Ecco i dettagli

Sabato 22 febbraio

Festa carnevalesca

– alle 20.30 all’oratorio San Giovanni Bosco per bambini e adolescenti

Domenica 23 febbraio

– Alle 15 tradizionale sfilata di Carnevale a partire dell’Oratorio San Giovanni Bosco per le vie del Paese. Arrivo in Piazza con tè caldo e frittelle.

– alle 16 spettacolo artisti di strada in Piazza Giovanni XXIII.

Premio alla maschera più bella offerto dai commercianti ciseranesi.

Martedì 25 febbraio

– Alle 16 spettacolo di giocoleria all’Oratorio San Giovanni Bosco

Domenica 23 febbraio alle 15 all’oratorio di Piario si terrà la festa in maschera per carnevale. Seguirà la sfilata per le vie del paese e, al ritorno in oratorio, si farà merenda in compagnia.

In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

Domenica 23 febbraio alla palestra di Bianzano dalle 15 alle 18 si terrà la “Carnealada”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bianzano e dall’equipe del MiniCre che propongono un pomeriggio in maschera dedicato ai bimbi dai 2 ai 12 anni di Bianzano, dei paesi limitrofi e ai loro genitori.

Il programma prevede:

– alle 15 ritrovo e intrattenimento delle mascherine presso la Palestra di Bianzano. Anche i genitori sono invitati a vestirsi in maschera, se lo desiderano;

– alle 16 sfilata di bambini e genitori lungo le vie del centro storico (solo in caso di bel tempo);

– alle 16.45 circa rientro in palestra, sfizioso rinfresco, gonfiabili e… tanto divertimento per tutti.

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro giovedì 20 febbraio telefonando in Comune o inviando un sms al 3356087809. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino e le quote di adesione potranno essere raccolte anche domenica pomeriggio.

Domenica 23 febbraio si terrà la sfilata di carnevale a Trescore Balneario. Il ritrovo è alle 14.30 al sagrato della chiesa parrocchiale; seguirà la partenza della sfilata per le vie del paese. L’arrivo sarà al piazzale del mercato dove avverrà il tradizionale rogo della vecchia. La festa proseguirà poi in oratorio.

Domenica 23 febbraio si terrà la sfilata di carnevale a Osio Sotto. Il programma prevede: alle 14 ritrovo in piazza della chiesa; alle 14.30 partenza; arrivo in oratorio con chiacchiere per tutti i bambini. Il tema della sfilata quest’anno sarà “La famiglia Addams”. In caso di pioggia la sfilata avrà luogo domenica 1° marzo.

Domenica 23 febbraio a Pedrengo in piazza Europa Unita ci sarà il Carnevale pedrenghese, una giornata da vivere con la famiglia e non solo. Non mancheranno il concorso a premi e sfilata per le vie del paese, musica e balli, frittelle e intrattenimento per tutto il pomeriggio.

Dal 22 al 25 febbraio a Clusone si terrà la 68esima edizione del carnevale clusonese.

Ecco il programma.

Sabato 22 febbraio

– Dalle 15 sfilata per i più piccini. Partenza da Piazza dell’Orologio e corteo fino a Piazza Manzù; all’arrivo distribuzione di chiacchiere, offerte dai panifici/pasticcerie di Clusone e intrattenimento con baby dance e animazione.

Domenica 23 febbraio

– Dalle 15 “Mr e Miss Frittella”. Anche quest’anno una sfida dolcissima. Chiunque volesse partecipare può iscriversi gratuitamente contattando la Turismo Pro Clusone (0346/21113 o info@turismoproclusone.it) e presentare la sua ricetta per vincere il titolo Mr/Miss Frittella 2020.

Lunedì 24 febbraio

– Dalle 21 serata in maschera in piazza. Per chiunque avesse voglia di ballare e passare una serata in compagnia divertendosi durante la festa più pazza dell’anno.

Martedì 25 febbraio

– Dalle 14 – 68esimo carnevale clusonese. La grande sfilata torna con carri e gruppi mascherati che sfileranno dal campo sportivo fino a Piazza Orologio dove, una giuria selezionata, giudicherà i vincitori.

Domenica 23 febbraio a Valbondione si terrà “Carnevale in elicottero – Voli turistici”. Un’occasione per scoprire una prospettiva diversa per ammirare le nostre montagne. L’ufficio turistico Valbondione organizza voli turistici in elicottero sulle alte cime del territorio.

Per informazioni, prenotazioni e prezzi: Ufficio turistico Valbondione

Domenica 23 febbraio a Valbondione si terrà “Carnevale sulle ciaspole all’Osservatorio di Maslana”.

Il programma prevede:

– alle 9.30 ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.

– salita alle baite di Maslana alla ricerca degli stambecchi. Arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive floro-faunistiche e sulla costruzione della diga del Barbellino; possibilità di utilizzare il cannocchiale per vedere gli animali selvatici presenti nelle vicinanze;

– alle 12.30 pranzo in ambiente riscaldato;

– alle 14.30 partenza in direzione del paese passando da Maslana.

Obbligatoria iscrizione.

Domenica 23 febbraio si terrà la festa di carnevale ad Almenno San Bartolomeo, quest’anno ispirata al tema “Le radici della tribù”. Il programma prevede: alle 14 ritrovo al centro Pertini; alle 14:30 sfilata in maschera e alle 15:30 spettacolo al teatro CT Blu.

Domenica 23 febbraio si terrà la festa di carnevale a Serina. Il programma prevede:

– alle 14 ritrovo all’oratorio San Francesco d’Assisi con giochi di benvenuto;

– alle 14.30 partenza della sfilata per le vie del paese;

– alle 16.30 arrivo al palazzetto dello sport con giochi d’intrattenimento per più piccoli e non;

– a seguire merenda e premiazioni.

In caso di maltempo la manifestazione si effettuerà comunque (senza sfilata) al palazzetto dello Sport.

Domenica 23 febbraio a San Paolo d’Argon si terrà la festa di carnevale. Dalle 15.30 per le vie del paese tanto divertimento con l’Associazione genitori.

Domenica 23 febbraio a Berzo San Fermo si terrà la tradizionale festa di carnevale. Alle 14 sfilata per le vie del paese con partenza dall’oratorio.

Domenica 23 febbraio a Cisano Bergamasco si terrà la tradizionale “Grande sfilata di carnevale”. Il ritrovo è alle 14 in via Dorando Pietri alle 14.30 partirà la sfilata che arriverà alla struttura polifunzionale; al termine merenda con dolci di carnevale.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 29 febbraio.

Domenica 23 febbraio a Calvenzano si terrà la festa di Carnevale. Il programma prevede: alle 12 pranzo all’oratorio San Mauro; alle 15 sfilata per le vie del paese con partenza dall’oratorio; alle 16 premiazione della maschera più bella. Per il pranzo è gradita la prenotazione telefonando al numero 337324065.

Domenica 23 febbraio si terrà la sfilata di carnevale a Presezzo che, quest’anno sarà ispirata al tema “Olimpiadi”, come suggerisce il titolo “Presezziadi”.

Si potrà ammirare il lavoro svolto dai ragazzi delle elementari e medie…. perché il carro allegorico lo hanno creato loro.

Gli organizzatori aspettano tutti i partecipanti travestiti da qualsiasi sport che si potrebbe trovare durante le olimpiadi. Alla sfilata possono trovare posto anche mascherine alternative.

La partenza sarà dal Parco Fiore alle 14:30, e si concluderà in oratorio tra balletti e chiacchiere.

Dal 23 al 25 febbraio a Zogno si terrà il “Carnevale zognese”. Il Comune e l’oratorio, in collaborazione con il Punto Amico, organizzano un ricco programma di iniziative.

Ecco i dettagli.

Domenica 23 febbraio

Sfilata di Carnevale

– alle 13,45 ritrovo all’area mercato;

– alle 14,30 partenza della sfilata con arrivo all’oratorio di Zogno.

Verranno premiati carri allegorici e gruppi mascherati. Le iscrizioni (gratuite) dovranno pervenire entro venerdì 21 febbraio alla segreteria del Comune di Zogno (0345-55009) oppure all’oratorio.

Dopo la Sfilata animazione, frittelle, thè, patatine fritte e tanto altro per tutti.

Lunedì 24 febbraio

Giornata sulla Neve a Foppolo (Carnevale Medie)

Sci, ciaspolata, bob.

Martedì 25 febbraio

All’oratorio di Zogno

– alle 14,30 carnevale per ragazzi delle scuole elementari.

Animazione, truccabimbi e gonfiabili.

– alle 16,30 merenda tutti insieme.

Martedì 25 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 a L’Arcobaleno di Osio Sotto si terrà la festa di carnevale. Giochi, musica, merenda, laboratori, truccabimbi e tanto divertimento. Per partecipare prenotare al numero 327243 6005.

Sabato 29 febbraio a Dorga (Castione della Presolana) si terrà la festa in maschera per carnevale. L’appuntamento è dalle 14 alle 19 in via Donizetti con tanto divertimento e dj-set. IThundergame intratterranno tutti gli ospiti mascherati con musica e animazione, il tutto contornato da chiacchiere, frittelle e i tipici mercatini carnevaleschi.

Sabato 29 febbraio a Gromo si terrà la sciata in maschera. Il ritrovo è alle 16 alla Scuola Sci Spiazzi indossando la maschera; risalita con seggiovia Campo Scuola e Sfilata sugli Sci mascherati (Pista Campo Scuola) – risalita 3 euro per chi non possiede lo skipass; e poi… tutti alla merenda offerta dal Bar Boscaiolo. A seguire Spritz Party. Possono partecipare tutti (grandi e piccini) purchè siano in grado di scendere dalla Pista Campo Scuola. Informazioni ed iscrizioni per la Scuola Sci Spiazzi.

Sabato 29 febbraio si terrà il tradizionale carnevale di Valtorta. Il programma prevede:

– dalle 14 alle 16.30 sfilata nelle frazioni con musica e canti;

– dalle 14.30 alle 18 per chi non partecipa alla sfilata ritrovo in centro, vin brulé e dolci, visita al museo e alla segheria.

La festa continua in palestra:

– dalle 19 cena per tutti;

– dalle 21 musica con il duo Tensi.

Sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo a Selvino si terrà la minimarcia di carnevale. Ecco il programma.

– Sabato 29 febbraio – Piazza del Comune di Selvino

– alle 10 inizio iscrizioni per 2^ Minimarcia di Carnevale

– alle 10.15 inizio animazione e baby dance

– dalle 12:30 alle 14:30 pausa

– alle 14:30 proseguono le iscrizioni per la 2^ Minimarcia di Carnevale

– alle 15 Trucca bimbi per gli iscritti all’evento

– alle 15:30 animazione e baby dance. Sfilata delle maschere davanti alla giuria per concorso

– alle 16:30 partenza 2^ Minimarcia di Carnevale per le vie del paese

– alle 17:30 arrivo Minimarcia a seguire premiazioni concorso maschere, baby dance e balli fino alle 18:30 con lancio dei palloncini.

Domenica 1° marzo – Piazza del Comune di Selvino

– alle 11 spettacolo di magia – ingresso gratuito

– alle 14:30 spettacolo di pattinaggio;

– nel pomeriggio gli iscritti potranno pattinare alla pista di pattinaggio su ghiaccio oppure utilizzare la seggiovia per salire in cima del Purito al Rifugio Baita 1111.

Domenica 1° marzo a Brembate di Sopra si terrà la 12esima edizione del “Carnevale di BrembatSura”. Il ritrovo è alle 14.30 con inizio della tradizionale sfilata per le vie del paese.

Domenica 1° marzo a Casazza si terrà la 34esiuma edizione del carnevale di Casazza e della Valle Cavallina. Durante la manifestazione tradizionale sfilata e tanto divertimento con frittelle, vin brulé e the caldo.