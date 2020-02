Sci, secondo posto per Ilaria Ghisalberti nel gigante FIS di Artesina

Si è aperto con la piazza d’onore di Ilaria Ghisalberti la due giorni dedicata alle discipline tecniche in corso ad Artesina.

La 19enne di Zogno ha chiuso al secondo posto lo slalom gigante FIS vinto da Viviane Insam, confermando il percorso di crescita fra le porte larghe intrapreso nel corso della stagione.

Terza dopo la prima discesa, la finanziera brembana si è confermata sugli stessi tempi anche nella seconda manche, tagliando il traguardo a soli 83 centesimi dalla poliziotta alto-atesina.

A livello bergamasco passo indietro nel finale per Michela Azzola che, dopo aver realizzato il quarto crono a metà gara, si è piazzata in sesta posizione, mancando il podio per poco più di due decimi.

Niente top ten invece per l’almennese Laura Rota che ha concluso la competizione piemontese in quattordicesima piazza a 2”27 dalla 22enne di Selva di Val Gardena.