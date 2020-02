“Sci e Luci nella Notte”, Fabio Pasini si aggiudica la tappa finale del Monte Pora

Finale ad alta quota per il circuito “Sci e Luci nella Notte”, competizione di sci alpinismo che ha riunito sulle Alpi Lombarde numerosi interpreti della specialità.

Ad ospitare l’ultima tappa della rassegna è stato il Monte Pora che ha visto protagonista ancora una volta l’ex fondista Fabio Pasini.

Il 39enne di Valgoglio, già a segno nelle frazioni di Lizzola, Montecampione e Spiazzi di Gromo, ha illuminato le nevi di casa imponendosi nella “Monte Pora by Night” davanti a Giovanni Zamboni (Sci Club Gromo) e Luca Tomasoni (Sci Club Presolana Monte Pora).

Su un percorso caratterizzato dalla doppia ascesa alla cima seriana, il portacolori dell’Esercito ha tagliato il traguardo di Rifugio Temen in 37’12”7, distanziando di oltre un minuto il clusonese e la giovane promessa della disciplina, primo fra gli juniores.

Medaglia di legno invece per Andrea Olivari (Sci Club Gromo) che, grazie al risultato ottenuto sulle piste seriane, ha conquistato la graduatoria finale con 1070 punti.

In campo femminile successo per Corinna Ghirardi (Adamello Ski Team), apparsa imprendibile per le avversarie sin dall’inizio.

In grado di superare i 750 metri di dislivello positivo in programma, la bresciana si è lasciata alle spalle Nicole Duci (Sci Club Radici Group) e Francesca Rebecchi (Gruppo Sportivo I Camosci), rispettivamente al primo e al secondo posto nella classifica generale.