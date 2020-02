Otturazioni dei denti: le alternative più sicure per la salute della bocca

L’amalgama, il famoso composto di mercurio e argento usato dai vecchi dentisti per otturare le carie è dannoso per la salute. A stabilirlo, oltre che la scienza, anche il Parlamento con una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul tema del mercurio.

Per questa ragione, il dottor Tramonte, anima dei Centri e fondatore degli stessi, non ha mai voluto utilizzare questo composto, diversamente da molti suoi colleghi, cercando, al contrario, alternative più sicure e meno inquinanti per la salute della bocca e per la tutela dell’ambiente. In alternativa all’otturazione in amalgama si possono infatti usare materiali estetici bicomponenti o fotopolimeri che hanno il vantaggio di avere una grande valenza estetica ed essere meno invasivi, nonostante non siano propriamente neutri dal punto di vista della tossicità. Un’ulteriore alternativa certamente più pregiata ma anche più costosa sono gli intarsi in ceramica, assolutamente atossici. Poiché al Centro Tramonte la tutela della è certamente il perno attorno al quale ruota tutto il lavoro dello staff, lo Studio, per preservare e proteggere il benessere dei pazienti, si è anche, da sempre, avvalso di un sistema particolare di smaltimento delle acque utilizzate dalle turbine.

Nonostante la pericolosità della sostanza, in Italia, ci sono milioni di persone che ne hanno una o addirittura una decina in bocca con conseguenti seri rischi per la salute. La rimozione della stessa, quindi, passaggio fondamentale, non solo deve essere fatta, ma deve anche avvenire in maniera protetta, questo per eliminare eventuali fonti di intossicazione da metalli pesanti, limitando così al massimo la possibilità di assorbimento da parte dell’organismo.

Si tratta di un’operazione necessaria perché i metalli pesanti quando entrano nel corpo non solo ci rimangono ma si depositano: il mercurio, legandosi facilmente con i gruppi solfidrici delle proteine, potrebbe intaccare o danneggiare organi bersaglio come il cervello, i reni, il fegato, le ghiandole (surrenali, tiroide, prostata, pineale, ecc.).

Perché evitare la rimozione dell’amalgama per vaporizzazione-polverizzazione

La rimozione di amalgama dentale effettuata per fresaggio dell’otturazione mediante trapano fino al suo consumo totale è l’approccio del dentista ignaro dei problemi dell’amalgama per la salute. In tal modo non tutta la limatura dell’amalgama viene aspirata dall’aspiratore chirurgico e parte del prodotto di consunzione dell’amalgama viene ingerito dal paziente.

Il protocollo per la rimozione sicura degli amalgami

E’ lavorare sotto diga. L’utilizzo della diga di gomma permette la raccolta della limatura e il suo locale isolamento dalle mucose del paziente. L’utilizzo della diga di gomma consente all’aspiratore chirurgico di eliminare completamente i prodotti del fresaggio sull’amalgama senza che questi vengano in contratto con le mucose. Per diminuire la produzione di limatura e rendere ancora più sicure le operazioni di rimozione si può ricorrere al protocollo svedese che è sostanzialmente una rimozione in blocchi dell’amalgama che viene tagliata in due o tre pezzi separati e quindi rimossi, naturalmente rigorosamente sotto diga.

