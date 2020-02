Lo show di Panariello, Conti e Pieraccioni o The good doctor? La tv del 14 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 14 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Panariello Conti Pieraccioni – Lo show”.

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano in televisione lo spettacolo con cui negli ultimi tre anni hanno girato i teatri di tutta Italia, facendo registrare ovunque il tutto esaurito. I tre amici, che hanno iniziato insieme la carriera, ripropongono anche alcuni spezzoni di “Fratelli d’Italia”, lo spettacolo da loro realizzato nel 1993, con cui debuttarono nel mondo dell’intrattenimento. Nonostante abbiano poi intrapreso strade diverse, i tre sono sempre rimasti legati da un’amicizia profonda e sincera. Questa sera va in onda l’esibizione tenuta sul palco dei Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la nuova serie del telefilm “The good doctor”, con Freddie Highmore. Verranno proposti due episodi intitolati “Disastro” e “Debiti”. Nel primo, Shaun propone di intervenire chirurgicamente per salvare la vita di una donna, anche se le possibilità che l’operazione riesca con successo non sono molte. Nel secondo, i parenti di un giovane paziente accusano il dottor Melendez di avere commesso un grave errore in sala operatoria.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata del “Grande fratello vip”, condotto d Alfonso Signorini.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Maldamore”, con Ambra Angiolini e Luisa Ranieri; su Italia1 alle 21.20 “Security”, con Antonio Banderas; su Rai4 alle 21.10 “Il cacciatore di donne”, con Nicolas Cage; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Castelli di carta”, con Adriana Ugarte; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin”; su Iris alle 21 “La recluta”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.20 “PPZ – Pride and Prejudice and Zombies”.

Su Rai5 alle 21.15 berrà proposto il documentario “Art night”. Il lavoro del fotografo Alessandro Dobici attraverso i luoghi, i volti di gente comune e di personaggi celebri dalla metà degli anni Novanta ai nostri giorni – Il concetto di progresso nella storia e nelle rappresentazioni artistiche.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Professor T.”, con Koen De Bouw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Triplo gioco”, “I debiti si pagano”, “Tempi difficili” e “La vendetta non conosce tregua”. Nel primo, la squadra è sulle tracce di Mark Desmedt. Nel frattempo, il professor T. chiede ad Annelies di aiutarlo nelle sue ricerche per determinare l’esatto profilo di un assassino. Nel secondo, dopo aver sparato a sangue freddo a un ispettore di polizia, il professor T. viene mandato in prigione. Nel terzo, un criminale fugge di prigione. La squadra si mette sulle tracce dell’uomo. Nel quarto, il professor T. ancora in prigione per aver sparato a un agente, deve subire un processo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.