Lavori per la nuova illuminazione, il Parco Goisis chiude dal 18 febbraio al 6 marzo

Al via da pochi giorni i lavori per il potenziamento e il miglioramento della pubblica illuminazione in molti punti della città. Sono in tutto 23 gli interventi previsti per l’incremento della pubblica illuminazione nelle prossime settimane: via Monte Bastia, via Vetta, Scaletta San Martino, salita dello Scorlazzone e via degli Orti rappresentano i 5 interventi in Città Alta e sui Colli, ma il Comune di Bergamo interverrà in altrettante aree verdi (al parco Goisis, al parco di via S. Ambrogio, nell’area verde di via Magrini e nelle aree cani della Greenway e di via Ungaretti) e lungo le strade.

In quest’ultimo caso, gli interventi di incremento della luce stradale si concentreranno sugli attraversamenti pedonali di via XXIV maggio, poi in via Puccini, via Longuelo, via V alpini, via S. Tomaso de’ Calvi, via Bronzetti, via dei Cappuccini, via Galli, all’incrocio tra via Quarenghi e via Palazzolo, nel sottopasso della via Azzano e sui parcheggi di via Savio e di viale Giulio Cesare.

Martedì 18 febbraio inizieranno i lavori al parco Goisis nel quartiere di Monterosso. Il cantiere prevede lavori di scavo che costringono l’amministrazione a chiudere totalmente l’area verde, ai fini della sicurezza, fino al prossimo 6 marzo. L’informazione della chiusura è comunicata anche in loco grazie all’affissione di cartelli all’ingresso del parco.

La mappa di tutti i luoghi interessati negli ultimi anni e il prossimo anno da interventi di miglioramento della pubblica illuminazione: