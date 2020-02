La nuova piazza di Redona intitolata a don Sergio Colombo

La giunta del Comune di Bergamo ha approvato l’intitolazione della nuova piazza di Redona alla memoria di don Sergio Colombo, mancato il 10 ottobre 2013, su proposta dell’allora consigliere Nicolò Carretta.

Don Sergio Colombo, nativo di Calcinate , si era laureato in Teologia e Filosofia e fu docente al Seminario Diocesano di Città Alta. Durante il corso della sua vita fu membro del Consiglio Presbiteriale Diocesano ed inseguito membro del Consiglio Pastorale Diocesano. Nel 1981 arrivò a Redona. Era un membro molto attivo della sua comunità , infatti continuava a svolgere le mansioni ecclesiastiche malgrado la malattia che gli arrecava diversi problemi fisici .

La morte, causata da un tumore al fegato, lasciò un profondo vuoto nei cittadini di Redona, perché Don Sergio era molto amato dalla sua comunità, soprattutto per la sua apertura al dialogo e alle nuove realtà. Non ambiva a cariche importanti, ma preferiva andare a celebrare la Messa ogni mattina spesso davanti a pochi anziani, voleva vivere nel profondo una comunità ed essere vicino a tutti.

Era anche un grande appassionato di calcio, seguiva intensamente ogni partita, si godeva lo sport e si divertiva. La nuova piazza diventerà un punto di ritrovo e di confronto per il quartiere di Redona e l’intitolazione a nome di Don Sergio servirà non solo a ricordare un amato personaggio, ma come incoraggiamento per portare avanti i suoi insegnamenti. La parrocchia ha inoltre scritto un libro che racconta la sua vita, arricchito dagli scritti di amici come i teologi Paul Valadier e Christoph Theobald.