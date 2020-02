Investì e uccise carabiniere a Terno d’Isola: condannato a 9 anni

È stato condannato a 9 anni per omicidio stradale aggravato Matteo Colombo Manzi, il cuoco 34enne di Sotto il Monte, che nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno scorso a Terno d’Isola investì e uccise a soli 41 anni Emanuele Anzini, appuntato scelto della compagnia di Zogno.

Dopo il processo con rito abbreviato (con sconto di un terzo della pena) di venerdì 14 febbraio, la sentenza è stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari Massimiliano Magliacani.

Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Raffaella Latorraca, quella sera il 34enne, difeso dall’avvocato Federico Riva, dopo una serata di eccessi si era messo al volante della sua Audi A3.

Aveva riavuto la patente da solo tre mesi, dopo che gli era stata sospesa per guida in stato di ebbrezza. E a dicembre era stato denunciato per omissione di soccorso per essere fuggito dopo un incidente con una donna, alla quale era parso ubriaco.

Alle 2.57 di lunedì 17 giugno, giunto all’altezza del distributore Erg in via Padre Albisetti a Terno d’Isola, la Provinciale che da Presezzo porta a Sotto il Monte, notò una pattuglia dei carabinieri appostata con i lampeggianti accesi per un posto di blocco, che stava ridando i documenti a una vettura appena fermata.

Uno dei due militari, l’appuntato Emanuele Anzini, vedendo l’Audi arrivare a folle velocità e gli intimò l’alt. Consapevole di aver bevuto troppo, Colombo Manzi aveva proseguito la sua corsa senza nemmeno frenare e travolgendo il militare: il suo corpo finì sul parabrezza, sfondandolo, venne trascinato per una cinquantina di metri e infine rimase sull’asfalto privo di vita, mentre il suo investitore fuggì.

Il cuoco però dopo una decina di minuti tornò indietro e venne arrestato dalla polizia stradale di Bergamo. Aveva un tasso alcolico di 2,97 grammi per litro, quando il limite di legge è 0,5.

L’appuntato Anzini avrebbe compiuto 42 anni il giorno seguente, il 18 giugno. Era nato a Sulmona, in Abruzzo, e fin da piccolo aveva sempre sognato di diventare un carabiniere come il papà, deceduto qualche anno fa. Nel 1997 si era arruolato nell’Arma e dopo un anno era stato trasferito in provincia di Bergamo. Prima a Piazza Brembana, dove aveva prestato servizio fino al 2006, per poi essere trasferito al nucleo radiomobile della compagnia di Zogno.

Oltre alla madre Eleonora e alla sorella Catia, Anzini ha lasciato nel dolore la figlia 19enne Sara, che vive nella città abruzzese e che al suo funerale aveva letto un toccante messaggio in memoria del papà, nel quale aveva espresso il desiderio di entrare nell’Arma per seguire le sue orme.