Infortunio lungo il sentiero per il Vodala, anziano in ospedale

Infortunio in quota, lungo il sentiero che dagli Spiazzi di Gromo conduce al Rifugio Vodala, vittima un uomo di 70 anni.

È successo nella serata di giovedì 13 febbraio, poco prima delle 22. Vista la zona piuttosto impervia, oltre ai sanitari della croce blu di Gromo hanno operato anche i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Valbondione.

Si è reso inoltre necessario l’intervento dell’elisoccorso, alzatosi in volo da Brescia. A causa delle condizioni meteo avverse, tuttavia, l’elicottero è atterrato a Piario.

L’anziano è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Significa che non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.