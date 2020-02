Florenzi fermato dalla varicella: non ci sarà in Champions con l’Atalanta

Alessandro Florenzi ha la varicella. L’ex capitano della Roma, trasferito in Spagna nel mercato di gennaio, non sarà in campo mercoledì a San Siro per Atalanta-valencia, match valido per l’ottavo di finale di andata di Champions League.

Florenzi – come comunicato da una nota ufficiale della società spagnola – rimarrà in costante osservazione da parte dello staff medico.

Il Valencia non ha fornito indicazioni circa un suo possibile recupero, ma è ipotizzabile uno stop di almeno tre settimane. Dovrebbe riuscire a recuperare per la gara ritorno, che si giocherà al Mestalla il 10 marzo.