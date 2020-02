Farmaci tumorali rubati per 1,3 milioni: ritrovati in un borsone sul treno a Treviglio

Il furto risale allo scorso maggio, all’ospedale San Luigi di Orbassano di Torino: in quell’occasione sparirono oltre mille confezioni di farmaci antitumorali per un valore di 1,3 milioni di euro.

I carabinieri di Moncalieri e dei Nas di Torino hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 30 anni, ritenuto l’autore materiale del colpo, e di un egiziano di 43 anni, accusato di ricettazione. Nella sua abitazione di Crema i militari hanno trovato parte dei farmaci rubati, non correttamente conservati e potenzialmente pericolosi per la salute dei pazienti.

Lo scorso gennaio erano state denunciate altre due persone. Il colpo era stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 maggio. Per agire indisturbati i ladri hanno oscurato con vernice spray le telecamere di sorveglianza della farmacia. Gli inquirenti sospettano che i farmaci rubati fossero destinati a specifici mercati illegali. I carabinieri hanno recuperato un borsone pieno di farmaci abbandonato su un treno a Treviglio, nella Bassa Bergamasca.