Distretto del Commercio Castelli e Fontanili della Bassa, si sceglie il logo

Fino a domenica 16 febbraio si può votare la scelta del logo del Distretto del Commercio (DID) Castelli e Fontanili della Bassa.

Nove paesi della Bassa Bergamasca si sono uniti tra di loro nel 2019 con lo scopo di sviluppare una politica di comunicazione con diverse iniziative per far conoscere, valorizzare e potenziare meglio il territorio; questa unione è sostenuta anche da Ascom e Confesercenti Bergamo.

Come primo step di questa nuova avventura era stato indetto un concorso per trovare un logo che rappresentasse al meglio il distretto, composto da comuni in cui non mancano né storia né elementi naturali.

Fino al quattro gennaio era possibile partecipare e il premio per il vincitore del progetto è di 1000 euro; ora sono stati scelti i due loghi finalisti, tra i 12 partecipanti, e, a breve, sarà decretato colui che avrà vinto.

I due loghi rimasti in gara

Entrambi i loghi presentano, anche se in modi diversi, una fortificazione, elemento tipico di questi paesi, a partire da Cologno al Serio, il comune capofila di questo distretto.

Le schede per votare il logo preferito sono reperibili negli esercizi commerciali del territorio, all’Ufficio Segreteria e Protocollo e nella biblioteche dei comuni interessati.