Brembo premiata con il Daimler Supplier Award per la sostenibilità

Brembo è il vincitore del Daimler Supplier Award per la sostenibilità nel 2019 (categoria Production Material), il prestigioso riconoscimento con cui il gruppo tedesco premia i propri fornitori chiave.

Nel 2019 l’azienda è stata riconosciuta come fornitore di punta nel campo della sostenibilità, in riconoscimento di un approccio globale, sistematico e olistico alla sostenibilità e alla riduzione di CO2 nella produzione interna.

Cristina Bombassei, Chief Corporate Social Responsibility Officer di Brembo, ha ritirato il premio dalle mani del Presidente di Daimler Ola Kaellenius, durante l’evento che si è tenuto alla Carl Benz-Arena di Stoccarda.

Cristina Bombassei ha commentato: “È una grande emozione e un grande onore per me, e per tutto il team CSR di Brembo, ricevere questo prestigioso riconoscimento. Siamo guidati da una forte passione per il mondo dell’auto e vogliamo continuare a metter a fattor comune la nostra competenza, insieme alla nostra capacità d’innovare e ai nostri principi e progetti concreti di sostenibilità e responsabilità sociale, insieme a Daimler verso una mobilità sostenibile”.

Quest’ultimo premio arriva a pochi giorni di distanza dal riconoscimento ricevuto da CDP (organizzazione globale no-profit, che supporta le aziende nella misurazione e gestione delle informazioni sul cambiamento climatico) come una delle aziende leader a livello mondiale per la gestione delle risorse idriche e per l’impegno e capacità di risposta al cambiamento climatico. Brembo si è aggiudicata una valutazione “A” nella Water Security A List e nella Climate Change A List, unica azienda italiana a essersi aggiudicata il doppio riconoscimento.

Il Daimler Supplier Award per la sostenibilità è un tributo a una partnership di eccellenza tra Brembo e Daimler che risale ai primi anni ’90, quando l’azienda fornì per la prima volta le pinze per diversi veicoli. Oggi, dopo trent’anni, Brembo fornisce dischi, pinze e spesso l’intero impianto frenante per i modelli di alta gamma prodotti dalla casa automobilistica tedesca, oltre a componenti frenanti per veicoli commerciali e per il motorsport.