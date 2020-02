Boltiere: nuovi interventi alla scuola primaria

Nuovi provvedimenti sono stati programmati dall’amministrazione comunale di Boltiere, guidata dal Sindaco Osvaldo Palazzini. Si tratta di opere che riguardano la cura del territorio, l’ammodernamento e la gestione delle strutture comunali. L’importo complessivo di queste spese sarà di circa 17.000 €. Gli interventi vanno dai lavori presso la scuola Bruno Munari fino alla gestione del Cimitero.

Partendo proprio dalla Scuola Primaria Bruno Munari la giunta Palazzini ha impegnato 4.800 € per l’eliminazione delle infiltrazioni, per l’adeguamento delle barriere architettoniche e per la sostituzione dei serramenti dei bagni. Interventi necessari per i quali beneficeranno ovviamente tutti i bambini di Boltiere.

Nuovi investimenti sono stati poi previsti per il Cimitero, dove è stata acquistata una nuova scala e per il quale si è stabilita la spesa per la gestione ordinaria dell’impianto. Il valore totale di questi due stanziamenti è di 4.300 €.

Per incrementare la sicurezza del Centro Diurno Integrato, è stata decisa l’installazione di un cancello elettrico. I lavori sono stati aggiudicati per un importo di 6.000 €.Sempre per il Centro Diurno sono stati stanziati 600 € per la manutenzione dell’ascensore. Stessa tipologia di spesa, ma per un importo di 1.300 €, prevista anche per gli impianti del Municipio.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere