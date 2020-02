Atalanta-Roma vuol dire show ed emozioni: l’anno scorso un pirotecnico 3-3

Atalanta-Roma vuol dire anche scontro diretto per il quarto posto. Il match che andrà in scena sabato sera al Gewiss Stadium (fischio d’inizio alle 20.45) mette in palio punti pesantissimi per la corsa alla Champions League.

Nerazzurri e capitolini si sono sfidati, prima di questo turno di campionato, 115 volte, con i giallorossi che hanno vinto 52 volte mentre i bergamaschi sono riusciti a ottenere il bottino pieno solamente 26 volte. Sono 37, invece, le partite terminate in parità.

L’ultima volta che Atalanta e Roma si sono scontrate a Bergamo, un anno fa, il match è terminato con pirotecnico 3-3. È stata una gara davvero emozionante, con i giallorossi avanti 3-0 dopo 40 minuti poi ripresi da Gomez e compagni nella ripresa.

L’Atalanta non batte la Roma da più di tre anni: l’ultima volta è stata il 20 novembre 2016, con Caldara e Kessie che ribaltarono il vantaggio iniziale firmato da Perotti su rigore. In quelle domeniche stava nascendo la grande Atalanta di Gasperini.

Questi gli ultimi scontri tra le due squadre giocati a Bergamo:

2018-2019, Atalanta-Roma 3-3: 3′ Džeko, 33′ Džeko, 40′ El Shaarawy, 44′ Castagne, 59′ Tolói, 71′ Zapata;

2017-2018, Atalanta -Roma o-1: 31′ Kolarov;

2016-2017, Atalanta-Roma 2-1: 40′ rig. Perotti, 62′ Caldara, 90′ rig. Kessié;

2015-2016, Atalanta-Roma 3-3: 23′ Digne, 27′ Nainggolan, 33′ D’Alessandro, 37′ Boriello, 50′ Boriello, 85′ Totti;

2014-2015, Atalanata-Roma 1-2: 1′ Moralez, 23′ Ljajić, 42′ Nainggolan.