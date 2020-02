Tafferugli prima e dopo Atalanta-Fiorentina: Daspo per 7 tifosi viola

A seguito di intensa attività di indagine effettuata dalla Questura di Bergamo, in collaborazione con quella di Firenze, in relazione ai tafferugli avvenuti nel pre e post gara di Atalanta-Fiorentina del 25 aprile 2019 il Questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha adottato 7 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti sostenitori viola. In quell’occasione furono feriti 25 operatori delle forze dell’ordine.

In particolare sono stati raggiunti dai provvedimenti: F.A nato il 1974, residente in provincia di Bologna a cui veniva imposto il provvedimento con obbligo firma; M.G. nato il 1979, residente in Ungheria; B.G.C. nato il 1975, residente in Portogallo; AC.R.F nato il 1975 in Portogallo; C.S. nato il 1995, residente nella provincia di Bergamo; M.M. nato il 1995, residente nella provincia di Pisa; C.P. nato il 73, residente nella provincia di Firenze.

Inoltre, è stato dato avviso di avvio di procedimento amministrativo per l’adozione sempre di provvedimenti Daspo nei confronti di altri quattro sostenitori fiorentini: M.F. nato il 1965, residente a Cagliari ma domiciliato a Pistoia; B.M. nato il 1986, residente in provincia di Firenze; B.A. nato il 1974, ivi residente a Firenze; G. I., nato il 1977, residente a Scandicci, (Firenze).