Spettacoli, cene e passeggiate: le iniziative per San Valentino

Spettacoli, cene e passeggiate: sono numerose le iniziative organizzate per San Valentino in Bergamasca. In programma ci sono tante opportunità per trascorrere piacevoli momenti in compagnia della propria amata o del proprio amato.

In occasione della festa degli innamorati molti ristoranti e pizzerie propongono menù speciali, ideali per godere una serata romantica e conviviale, mentre parecchi hotel e strutture ricettive del territorio offrono pernottamenti promozionali per le coppie. Nelle spa e centri benessere, invece, è possibile optare per pacchetti pensati per ritagliarsi piacevoli momenti di relax.

Non mancano, infine, iniziative a tema promosse in diverse località, oltre a concerti e spettacoli dagli svariati generi.

Bergamonews vi propone una panoramica di ciò che offrono città e provincia.

BERGAMO

La sera di venerdì 14 febbraio il ristorante pizzeria “La Lampara”, a Bergamo in via Malj Tabajani 4, proporrà un menù ad hoc completo. I clienti verranno accolti con un aperitivo di benvenuto a cui faranno seguito gli antipasti composti da carpaccio di polipo alla mente su letto di patate chips e sfilacci di burratina. Si continuerà con un gustoso piatto di linguine di pasta fresca con calamari e vongole (primo) e un’ottima tagliata di tonno rosso al sesamo con puré al pistacchio (secondo), concludendo in bellezza con una golosa coppa di fragole con gelato e cioccolata calda. Il costo di 25 euro a persona bevande escluse. Ad allietare il tutto ci sarà musica dal vivo by Mimmo, che spazierà fra diversi generi musicali.

Non è tutto: chi sceglierà questo menù alla fine della serata potrà partecipare all’estrazione di uno smartbox di coppia.

È necessaria la prenotazione telefonando al numero 035270873 – 3339647909 oppure inviando un’e-mail a lampararistorante.bergamo@gmail.com

Coloro che lo desiderano possono optare per il menù alla carta o il menù pizza, gustando ciò che desiderano.

Per avere ulteriori informazioni e rimanere aggiornati sull’attività de “La Lampara” accedere alla pagina Facebook “La Lampara Bergamo” oppure al profilo Instagram “La Lampara Restaurant”.

Venerdì 14 febbraio alle 21 al teatro Creberg di Bergamo andrà in scena lo spettacolo “Samusà”, con Virginia Raffaele arriva a Bergamo. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle. “Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”.

La regia si avvale di Federico Tiezzi. Samusà è scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi.

Venerdì 14 febbraio alle 21 all’Accademia Carrara di Bergamo sarà possibile partecipare ad “Amori mitici”, visita a due voci alla mostra “Tiziano e Caravaggio in Peterzano”, per innamorati e non.

Anche nel Rinascimento ci si innamorava? Certo che sì! Non c’è giorno migliore per scoprire che cupido scocca le sue frecce in ogni epoca. Un itinerario per trovare nei dipinti di Tiziano, Tintoretto, Peterzano, Caravaggio il racconto di un sentimento senza tempo.

Gli educatori dell’accademia sveleranno l’amore nelle sue sfumature più tenere e intime: l’amore poetico che trapela dalla musica, quello sensuale ed erotico del satiro che scopre Venere, quello passionale della Dea che tradisce Vulcano, fino all’amore che cura e protegge di Angelica per Medoro.

Prenotazione online obbligatoria

La durata è di 75 minuti; il costo è di 7 euro + biglietto d’ingresso (salvo riduzioni o gratuità).

L’attività deve essere pagata in contanti in cassa mostra.

È necessario arrivare in biglietteria almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Il percorso viene svolto al raggiungimento di minimo 12 partecipanti e massimo 30; la conferma o l’annullamento del turno avverrà via e-mail entro le 18 del giorno precedente.

PROVINCIA

Venerdì 14 febbraio alle 21.15 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate JW Orchestra si esibirà nel concerto “La… Carmen”. Ingresso: 10 euro. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Aspettando Bergamo Jazz”, un cartellone che precede il festival di marzo.

Venerdì 14 febbraio alle 20.45 al Centro Culturale Sebinia (Ex Chiesetta di Nigrignano) a Sarnico si terrà “Ad alta voce”, narrazione scenica di Gabriele Laterza dal titolo “‘Il cielo era multo – La notte’ di Wiesel e Francesco Guccini: difendere la dignità dell’uomo”.

Dal 14 al 16 febbraio a Selvino si terrà la sesta edizione di “Baci d’Altopiano”. Tante le iniziative in programma: passeggiando tra le vie di Selvino gli innamorati potranno scoprire i luoghi più romantici del paese, gli antichi saperi e le tradizioni del territorio, scattare una foto ricordo e postarla su instagram e facebook con l’hashtag #altopianoselvinoaviatico. Per gli amanti del trekking, da non perdere i magnifici tramonti che l’Altopiano regala a chi percorre i suoi sentieri.

Per chi invece, non ama camminare, perché non accoccolarsi su una carrozza trainata dai cavalli, accanto alla propria dolce metà, per godersi un passeggiata nel magico paesaggio invernale innevato… La sera, i ristoranti e le pizzerie convenzionati proporranno cene con sapori e profumi di montagna, mentre una vasta scelta di hotel e b&b vi permetteranno di trascorrere un perfetto weekend romantico coccolati dalla calda atmosfera di montagna. Ma prima, una passeggiata a due per ammirare la via lattea e la luna e scambiarsi baci e abbracci sotto le volta stellata.

Per l’occasione sarà aperto anche il Cinema Stella Alpina con il film “Odio l’Estate” di Aldo Giovanni e Giacomo.

venerdì 14 Febbraio alle 21

sabato 15 Febbraio alle 16 e alle 21

domenica 16 Febbraio alle 16

Dal 14 al 16 febbraio a Bossico si terrà l’ottava edizione di “San Valentino – Bossico e i giorni dell’amore”.

Sull’altopiano di Bossico ad attendere i visitatori saranno atmosfere romantiche e passeggiate in completo relax fra boschi e bellissimi paesaggi.

Nel corso di tutto il week-end, recandosi a Bossico, si potrà scattare la “Foto del cuore” (sabato 15 febbraio dalle 21 alle 23 per chi lo desidera sarà presente un fotografo). Per partecipare al concorso basta fare un selfie in uno degli angoli dell’amore, postarlo con #Bossico nelle pagine social “San Valentino la foto del cuore” o “Pro loco Bossico” e la fotografia estratta vincerà una cena per due persone.

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio i ristoranti e gli hotel di Bossico proporranno cene e pernottamenti romantici.

Da 14 al 16 febbraio a Castione della Presolana si terrà la prima edizione di “Castione romantica”.

Ecco il programma.

Venerdì 14 febbraio

Dalle 18 accensione delle luminarie lungo le vie del paese per ricreare un’atmosfera romantica

in vista della festa di S. Valentino nella Castione romantica.

Sabato 15 febbraio

Dalle 12 alle 22 Dorga Via Fantoni: 1° Edizione Castione romantica, violinisti itineranti sotto un

cielo illuminato di cuori, contornato dai Mercatini di San Valentino.

Domenica 16 febbraio

Dalle 9 alle 18 Castione Piazza Roma e Venezia: I mercatini di San Valentino faranno da

cornice alla 1° Edizione Castione romantica, violinisti itineranti sotto un cielo illuminato di cuori renderanno più piacevole la festa degli innamorati.

Per tutto il week-end i ristorante e gli hotel proporranno menù e soggiorni dedicati.