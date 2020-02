Sicurezza, un nuovo defibrillatore semiautomatico alla Elevo di Lallio

Rendere più sicura la comunità e i luoghi di lavoro. Risponde a questo obiettivo la decisione dell’amministratore delegato di Cofiloc ed Elevo – del gruppo Kiloutou Italia – Carlo Buso, d’installare nella sede Elevo a Lallio un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Si tratta di un dispositivo medico potenzialmente salvavita, che permette di defibrillare un persona in arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Il DAE può essere utilizzato da chiunque, in quanto progettato per escludere che una persona non formata all’uso possa fare danni.

La sua installazione è un’ulteriore garanzia di sicurezza, anche per i numerosi operatori che durante l’anno frequentano i corsi di formazione tenuti nella sede di Elevo. L’azienda specializzata nel noleggio di macchine per il sollevamento, è tra le più importanti realtà del settore in Lombardia e un centro di eccellenza nazionale nella formazione alla sicurezza sull’uso delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).

Per garantire un immediato ed efficace primo intervento, la collocazione e le caratteristiche del dispositivo – inserito in una “rete di defibrillatori” posizionati nei luoghi con elevato flusso di persone o presenza di attività a rischio – sono state comunicate al sistema di emergenza sanitaria e alle forze dell’ordine: polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia locale.