Ryanair smentisce alcuni giornali: “Non vogliamo comprare Air Italy

“Abbiamo visto e sentito alcune notizie. Chiariamo subito: c’è nessun interesse di Ryanair a comprare Air Italy”. David O’Brien, Chief commercial officer di Ryanair, da Milano ha chiuso la porta alle voci che vedevano la compagnia low-cost irlandese interessata a rilevare l’attività della ex Meridiana, i cui soci hanno deciso per la liquidazione a causa di affari in profondo rosso.

La società irlandese ha aperto invece dei colloqui con l’aeroporto di Olbia per aprirvi una base, ma non sta approfittando della crisi di Air Italy, ha spiegato O’ Brien. “C’è una trattativa con l’aeroporto di Olbia per aprire lì una base, difficilmente avverrà per l’estate ma ci stiamo lavorando”.