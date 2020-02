Pmi Day alla Technix Spa, Luca e Letizia premiati per i loro elaborati

Luca e Letizia sono stati premiati, mercoledì 12 febbraio, da Aniello Aliberti, presidente di Technix spa di Grassobbio, e da Elena Maffioletti, dirigente scolastica dell’IC Aldo Moro di Dalmine, per aver scritto i migliori elaborati a seguito della visita di classe, avvenuta lo scorso novembre, nell’ambito del Pmi Day.

In occasione della visita all’azienda, specializzata nella produzione di apparecchiature elettromedicali a raggi X, erano stati consegnati alle insegnanti due zaini come premio da assegnare agli studenti che si sarebbero distinti per la miglior relazione redatta sulla esperienza.

“Ho apprezzato significativamente i contenuti di questi testi – spiega il Presidente Aliberti – che dimostrano come i ragazzi abbiano sviluppato una buona preparazione di base, elemento fondamentale per il loro futuro, e abbiano ben colto il tema della resilienza, argomento portante dell’edizione 2019″.

La giornata, organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo, vede ogni anno le piccole e medie imprese aprire le porte ai giovani degli istituti secondari di primo grado con l’obiettivo di aiutarli nella scelta del percorso di studi.

“Sono rimasto molto colpito – conclude Aliberti – dalla passione e dalla curiosità espressa nell’insieme dalle classi”.

Contestualmente alla premiazione degli studenti, la Technix ha fatto dono alla dirigenza scolastica di un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico.