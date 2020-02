Planetel e Mediaplanet, la fibra veloce per la Val Cavallina

Renato Mora è il titolare del punto vendita ed assistenza Mediaplanet di Vigano San Martino, in via Nazionale 18. Si occupa di informatica, telefonia mobile e fissa ma anche di progettazione e realizzazione di siti internet, consulenza per privati, piccole e medie imprese, uffici e liberi professionisti.

Un laboratorio per le riparazioni, una ricca esposizione di prodotti e tecnici in grado di intervenire in tempi velocissimi sono i punti di forza di Mediaplanet. “Il fattore economico nelle scelte tecnologiche è importante, ma la possibilità di accedere a una consulenza a breve e lungo termine lo è ancora di più; cosa fare e come intervenire radicalmente nella tecnologia diventa un vero investimento per la salvaguardia dei dati sensibili e per l’operatività delle aziende, piccole o grandi che siano. Noi affianchiamo i clienti in tutti quei processi e quelle decisioni che richiedono una competenza specialistica, garantendo un’assistenza completa dalla rete dei cellulari aziendali ai back-up sicuri, dalla qualità dei servizi del provider all’acquisto anche del singolo tablet.”.

E in un settore ad elevate componenti tecnologiche, la preparazione degli operatori è fondamentale: “Occorrerà un’altra generazione – chiarisce il titolare – per maturare una consapevolezza del potenziale e dell’importanza dell’“universo” informatico. Mancano addirittura figure professionali adeguate che servono al settore. Io stesso vorrei ampliare le mie collaborazioni ma è veramente difficile trovare soluzioni adeguate e stabili nel tempo, in grado di mantenere quella promessa di affidabilità che noi stessi vogliamo per i nostri clienti.”.

Per questo assume ancora più importanza la capacità di riconoscere collaboratori validi e di stringere alleanze professionali che rappresentino un valore aggiunto, grazie all’integrazione dei servizi dei partner all’interno della propria offerta. Tra tutti, Renato Mora ci tiene a segnalare il rapporto con il provider Planetel, “veloce e diretto, senza dispersione di informazioni; è un’azienda che risponde con positività alle sollecitazioni che provengono anche dai punti vendita più piccoli ed è interessata ad espandersi in territori poco serviti collaborando con i Comuni. Partner così per noi sono preziosi – continua – perché mettono a disposizione le loro risorse per uno scambio di idee e di progetti che va tutto a vantaggio degli utenti finali”.

Opero nel settore da sedici anni, con grande passione per questo lavoro e una particolare vicinanza al territorio, non facile per conformazione e quindi tecnologicamente svantaggiato per l’ottimizzazione dei servizi telefonici, televisivi e di collegamento veloce internet. In questo contesto, un supporto prezioso viene da Planetel, provider bergamasco che ha cablato decine di Comuni in tutta la provincia e da tempo nostro partner di fiducia. La loro rete di fibra ottica porta la connessione superveloce in aree che non vengono considerate interessanti dagli operatori nazionali, ma ricche di piccole e medie imprese che meritano di poter lavorare con le migliori tecnologie: per il nostro territorio, l’innovazione porta la loro firma!