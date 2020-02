Pc Elettronic, l’informatica per tutti

Incontriamo Nicola Manzoni al Pc Elettronic di Almenno San Bartolomeo, un negozio che propone sia la vendita che l’assistenza nel settore informatico. Ci spiega: “Siamo una realtà locale e serviamo principalmente il cliente privato, anche se forniamo servizi ad uffici e liberi professionisti. Le logiche di mercato sono in continua evoluzione; noi ci ritagliamo uno spazio legato alla competenza e al rapporto diretto con quel consumatore che preferisce ancora dialogare con il venditore, cogliendo anche le sfumature di un servizio che, spesso, risolve problemi cruciali per il business o le attività personali”.

In un contesto in cui il digitale è sempre più alla portata di tutti, si perde la figura del cliente-tipo e ci si muove sempre più tra i poli estremi rappresentati dall’esperto ipertecnologico e dalla persona anziana che non ha mai acceso un pc. “Noi di Pc Elettronic – assicura Nicola Manzoni- ci siamo per tutti. Dopo anni di esperienza ritengo che il segreto della vendita sia spiegarsi con chiarezza, partendo dalla consapevolezza che un prodotto troppo avanzato non è un plus in assoluto, ma può risultare addirittura controproducente per un acquirente non preparato”.

Il confronto con i clienti diventa così un’occasione di formazione continua: “Informatica e tecnologia sono per natura fonti inesauribili di ricerca e di specializzazione e l’innovazione in questo campo è inarrestabile. Ci sono persone che addirittura mi spiazzano per la loro conoscenza di prodotti! Per me ogni richiesta rappresenta un’occasione di crescita personale, soprattutto laddove coinvolge un ambito molto specifico: come la possibilità di costruire un assemblaggio personalizzato per una professione, per esempio i fotografi, i disegnatori o gli appassionati del videogioco”.

Qual è la vita media di un Pc? “La risposta esatta è: quando non soddisfa più le esigenze di chi lo usa. Anche un prodotto di medio livello ormai ha grandi prestazioni a volte sottoutilizzate. La tecnologia corre più veloce della formazione informatica dell’utente medio, quindi è importante che ognuno si ponga alcune domande ben precise: a cosa mi serve il Pc? Quanto la mia vita lavorativa e privata dipende dal funzionamento perfetto, veloce e addirittura rassicurante del computer? Sono fermamente convinto che non esistano prodotti eccellenti in sé, ma che sia sempre necessario partire dalle esigenze specifiche di ogni cliente per trovare le soluzioni tecnologiche più adatte, attraverso un lavoro preliminare di ascolto”.

Collaborate da qualche tempo con Planetel, la compagnia telefonica di Bergamo che ha cablato in fibra ottica molti Comuni del territorio bergamasco: “Con soddisfazione devo dire: questa azienda offre un servizio essenziale per la zona in cui operiamo, che non aveva connessioni internet veloci mentre ora – grazie agli investimenti di Planetel – può sfruttare tutte le potenzialità del web. La banda ultralarga di Planetel per il mio business significa la possibilità di completare e migliorare la qualità dei servizi che offriamo, mettendo a disposizione del cliente – sia business che privato – una connessione molto veloce e la garanzia di un rapporto serio, reale e locale nel senso più positivo del termine. Noto nell’approccio degli operatori Planetel – dai tecnici al management – serietà, preparazione e grande competenza: tutti valori che io per primo tengo ad offrire a chi si rivolge a me”.

La passione di Nicola l’abbiamo compresa subito, un ragazzo che non conta le ore di lavoro e risolve i problemi con il sorriso sulle labbra. Non ci sono dubbi, è lui il valore aggiunto di Pc Elettronic.