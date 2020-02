L’alta velocità della fibra Planetel al servizio dell’elettronica

Quando hanno saputo che a Dalmine erano iniziati i lavori per la posa della fibra ottica non hanno avuto dubbi: senza aspettare che la rete fosse ultimata, hanno chiesto al provider di tirare un cavo fino al loro punto vendita. Il provider in questione era Planetel: “azienda di Treviolo con cui collaboriamo da quando il nostro era un negozio tradizionale nel centro del paese – spiega Giuseppe Rigamonti, titolare insieme a Grazia Calsana di Trony Rigamonti Dalmine – e loro i fornitori del nostro centralino telefonico. Avendo già toccato con mano la qualità del loro servizio, ci è sembrato naturale farci avanti e diventare i loro primi clienti in questa zona, integrando la nostra rete wifi con una linea ad alta velocità. Per noi è stata una vera svolta: ci ha permesso di portare all’eccellenza l’interazione con i clienti nelle fasi di sottoscrizione di contratti e finanziamenti online, oltre che di comunicare con la sede centrale in modo molto più efficace, soprattutto per le operazioni connesse alla gestione degli ordini”.

E l’efficienza è tutto quando si tratta di operare su larga scala preservando standard di servizio elevati. 1.800 metri quadrati di superficie espositiva, 1.000 di magazzino e 45 dipendenti: questi i numeri di Trony Rigamonti Dalmine che, da punto vendita specializzato negli elettrodomestici di consumo, oggi si configura come una vera e propria boutique dell’elettronica. Se la telefonia è uno dei suoi reparti storici, fiori all’occhiello sono la divisione Aria, specializzata in consulenza, vendita e installazione di impianti di climatizzazione, e la recentissima RC – Rigamonti in Cucina: uno showroom di nuova concezione, in cui trovano spazio i migliori marchi di elettrodomestici da incasso e libero posizionamento. Giuseppe Rigamonti mostra con orgoglio questo ambiente in cui la tecnologia e il design si fondono con risultati sorprendenti e spiega: “È un sogno che si realizza, uno spazio espositivo unico in Italia e ammirato anche all’estero, in cui i protagonisti sono gli elettrodomestici top di gamma, tutti funzionanti. Questa è la nostra strada: in un mercato dominato dall’omologazione della grande distribuzione, noi abbiamo scelto di distinguerci per qualità e servizio, facendo della specializzazione il nostro punto di forza”.

L’hanno capito entrambi, Trony Rigamonti Dalmine e Planetel: formazione continua del personale, tecnici interni e rapidità nell’assistenza post-vendita vanno ad aumentare il valore di un prodotto già di per sé eccellente. Perché oggi il servizio non è un accessorio, ma ciò su cui si fonda la reputazione di un’azienda: e se questa azienda è fatta di persone competenti, motivate e attente al cliente, il successo è assicurato.