Confesercenti Bergamo piange la presidente Elena Fontana, morta a 65 anni

Confesercenti Bergamo piange la presidente Elena Fontana, spentasi nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio dopo una lunga malattia. Nata a Vailate (Cremona) il 3 settembre 1954, aveva 65 anni ed era alla guida dell’associazione dall’aprile 2017.

Faceva parte anche della giunta della Camera di commercio di Bergamo e del board di Confesercenti Lombardia. “Imprenditrice di successo nel campo della consulenza aziendale, si era impegnata in questi anni per favorire l’innovazione nel piccolo commercio e nel turismo – si legge in una nota di Confesercenti Bergamo -. Portata al dialogo e alla valorizzazione dei collaboratori, aveva lavorato per costruire e rafforzare le relazioni tra categorie produttive e mondo istituzionale. Confesercenti si stringe intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.