“Chi vuol essere milionario?”, dentista di Fara vince un assegno da 20mila euro

È tornato a casa con un assegno da 20mila euro Alessandro Limiroli dalla bellissima avventura di Chi vuol essere milionario?, quiz televisivo in onda il mercoledì sera su Canale5.

Il concorrente bergamasco, 43 anni, dentista di Fara Gera d’Adda, è stato protagonista della puntata del 12 febbraio ed è “scivolato” su una domanda a tema musicale che aveva il valore di 70mila euro.

“Chi pronunciò la frase: Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina?” gli ha chiesto Gerry Scotti per il quesito numero 12, mentre il dentista bergamasco stringeva tra le mani l’assegno da 30mila euro appena conquistato. Quattro, come sempre, le opzioni: Janis Joplin, Tina Turner, Little Richard o Freddy Mercury?

Limiroli, dopo un lungo ragionamento (e senza più aiuti a disposizione), si è buttato con la risposta D collegando il “regina” della domanda con il nome del gruppo di Mercury, i Queen appunto. Ma l’opzione giusta era la C, ovvero Little Richard.

Limiroli a confronto col padre per la risposta numero 10

L’errore ha fatto “crollare” la vincita del dentista di Fara da 30 a 20mila euro (tappa che aveva scelto all’inizio della scalata, a discrezione di ogni concorrente), chiudendo il sogno di raggiungere le domande top che parevano alla portata del brillante professionista della Bassa, che nella puntata si è dimostrato spigliato, simpatico e molto preparato.

L’assegno di 20mila euro non verrà usato da Limiroli per viaggi o sfizi simili, ma verrà depositato in banca e destinato al futuro del figlio nato appena otto mesi fa.