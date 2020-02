Automha, grande successo al Salone degli utensili per la lavorazione dei metalli

Si è da poco concluso SamuMetal, il Salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli, che dal 6 all’8 febbraio ha avuto luogo presso il polo fieristico della città di Pordenone. Punto di riferimento per le aziende del settore, SamuMetal è giunto quest’anno alla sua ventesima edizione, contando più di 13.000 visitatori, 30.000 metri quadrati di aree espositive e 6 campi di interesse.

Per Automha, azienda bergamasca leader mondiale nell’ambito dei magazzini automatici e dell’intralogistica, la fiera di Pordenone ha rappresentato il trampolino di lancio in vista degli innumerevoli appuntamenti fissati per il 2020: due appuntamenti negli Stati Uniti, tre in India e altri in Italia, Cina e Germania.

Occasione ideale per esporre le proprie soluzioni intralogistiche. Andrea Dotto, Sales Engineer Automha, ha illustrato Autosat, lo shuttle di nuova generazione ideato per lo stoccaggio automatico di pallet in multiprofondità all’interno di un tradizionale scaffale drive-in, un prodotto che garantisce uno stoccaggio automatico ad alta densità consentendo il massimo sfruttamento del volume di magazzino. Ne esistono diversi modelli: “Il modello Inox è stato pensato per i settori farmaceutico, corrosivo, o ambienti particolarmente pericolosi; mentre il sistema WiFi è invece stato studiato per lo stoccaggio intensivo di componenti di lavorazioni meccaniche che può essere interfacciato anche con macchine automatiche”.

La vastità della proposta di Automha permette all’azienda di attivarsi per soddisfare le richieste dei clienti. È recente la decisione di approcciare il segmento metalmeccanico e metallurgico e di sviluppare soluzioni adatte a questo tipo di lavorazioni. «Qui a SamuMetal abbiamo deciso di presentare tutte le soluzioni per lo stoccaggio di materiali ferrosi molto pesanti» ha commentato Marco Zanettin, Direttore Commerciale. «Tra di esse troviamo HeavyTower, il nostro nuovo magazzino verticale dedicato esclusivamente allo stoccaggio di stampi, con cassetti dalla portata di 3.000 e 5.000 kg ciascuno. Questa nostra novità riuscirà a stravolgere il mercato dello stoccaggio dei metalli pesanti, perché le nostre soluzioni si distinguono dalle altre sia per quanto riguarda la velocità, sia per quanto riguarda la capacità di concentrare in pochissimo spazio un’alta quantità di materiale molto pesante”.

Un momento strategico per le più recenti novità tecnologiche e ingegneristiche di tutto il mondo, nonché un’imperdibile opportunità di aggiornamento e innovazione, temi molto cari ad Automha.