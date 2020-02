Amministratori minacciati a Bergamo: ne parla Libera

Francesco Breviario, referente provinciale di annuncia un importante incontro in programma martedì 25 febbraio: “Amministratori minacciati in provincia di Bergamo”. Luca Bonzanni (Coordinamento di Libera a Bergamo) e Gian Antonio Girelli (Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie) forniranno alcuni dati e illustreranno la situazione, quindi saranno gli stessi amministratori minacciati a portare le loro testimonianze.

L’iniziativa, che si terrà nella Sala del Consiglio Provinciale del Palazzo della Provincia (via Tasso 8 a Bergamo) alle 20.30, rientra tra gli eventi che il Coordinamento di Libera Bergamo propone in avvicinamento alla “Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie” che si terrà a Palermo il prossimo 21 marzo. Quest’anno ricorre anche il XXV° anniversario della nascita di Libera.