Soggiorno aggregativo di Confartigianato: iscrizioni aperte per la Sardegna

Sono aperte le iscrizioni per il tradizionale viaggio aggregativo di Confartigianato Imprese Bergamo per soci, familiari e amici che quest’anno avrà come meta la Sardegna e si terrà dal 20 al 27 giugno 2020.

Si soggiornerà presso l’IGV club Santa Giusta situato direttamente sul mare di Costa Rei, a 60 Km da Cagliari, ritenuta una delle spiagge più belle della Sardegna. Il Resort si affaccia sulla splendida costa sudorientale della Sardegna.

Per informazioni e iscrizioni, fino ad esaurimento posti: Segreteria Organizzativa (tel. 035274380; presidenza@artigianibg.com).