Pinguini Tattici Nucleari, risposta a una generazione in cerca di leggerezza e profondità

Solo gli stupidi non possono cambiare idea, magari la stessa nata da una sensazione sbagliata, da un incontro casuale, da un pregiudizio fondato su un mancato approfondimento.

Esistono però istanti che possono modificare il tutto, momenti nati per caso o per un semplice ascolto.

È stato il caso del Festival di Sanremo, vera e propria “Settimana Santa” della musica da vivere fino a alla fine, anche ben oltre le 2 di notte.

Spinto dall’entusiasmo degli amici, ma anche di una provincia intera, ho avuto modo di conoscere il talento indiscusso dei Pinguini Tattici Nucleari.

Non vorrei qui semplicemente salire sul carro dei vincitori e accodarmi alla scia dei sinceri complimenti sprecati in questi giorni sui social, quanto piuttosto constatare la capacità di portare avanti una novità ancora nascosta ai miei occhi un po’ “retrò”.

A fronte di una generazione per certi versi schiava del fenomeno talent, pieno di amore fiabesco, ma vuoto di contenuti, ho notato qualcosa muoversi in una direzione innovativa, quanto ricercata.

Forse soltanto chi ogni giorno si sente “come Ringo Starr” può capire fino in fondo cosa significhi vivere all’ombra di una normalità convenzionale, tuttavia, soltanto analizzando a freddo il testo e la melodia, si può notare la destrezza di lavorare con le note coniugata a una raffinata intelligenza.

È facile colpire al primo ascolto oppure divertire con qualche colpo teatrale, come già accaduto all’Ariston, più difficile farsi amare e al tempo stesso consentire ai propri fan di riflettere su se stessi.

In pochi ci sono riusciti in passato, come qualcuno potrebbe obiettare, ma chi ce l’ha fatta a lungo andare ha lasciato il segno.

Ragionando in questi giorni la mente è volata agli Elio e le Storie Tese, gruppo al sottoscritto molto caro per via della loro capacità di leggere spaccati di realtà con apparente leggerezza, ma prima di fare paragoni avventati è giusto consegnare “ai posteri l’ardua sentenza”.

Dare giudizi sulla base di un brano è forse rischioso, ma l’onda lunga che da mesi coinvolge e appassiona decine di ragazzi fuori dai confini orobici conferma quanto di buono fatto sinora dal complesso guidato da Riccardo Zanotti.

Sinceramente è difficile in questo momento delineare l’avvenire dei Pinguini Tattici Nucleari oltre a quanto sinora programmato, tuttavia non si può che augurare loro di continuare a dar una risposta a quella fascia di ascoltatori che vuol pensare ed emozionarsi al tempo dei social e dei sentimenti vuoti ed esteriori.