Notiziario Cisl: cosa cambia per le detrazioni nel 730

Proseguono gli incontri tra Governo e Sindacati alla ricerca di soluzioni in campo previdenziale

Recupero Evasione fiscale

Il recupero dell’evasione fiscale è un’attività che permette alle casse dei comuni della provincia di Bergamo di migliorare l’assetto finanziario degli enti ma soprattutto di finanziare iniziative sul versante sociale altrimenti impossibili da realizzare.

Nel territorio bergamasco, nel 2019, sono stati recuperato più di 800 milioni di euro sottratti alle tasse, e 22 paesi hanno potuto attuare spese decise anche grazie alla contrattazione sociale con i sindacati.

Detrazioni nel 730: cosa cambia?

Le nuove norme in materia di detrazioni, introdotte dalla Legge Finanziaria, richiedono nuove abitudini e nuovi comportamenti

Apre a Nembro la “Bottega della fiducia

Nei giorni scorsi, ANTEAS, associazione promossa da FNP, ha avviato a Nembro, in val Seriana, il progetto “Bottega della fiducia”, uno spazio di comunità in cui l’accoglienza, l’ascolto e la condivisione saranno gli ingredienti di nuovi rapporto sociali, un potente antivirus, secondo le indicazioni dei promotori, rispetto alle solitudini involontarie e all’autoisolamento, che intendono i Volontari come “Antenne sociali” in grado di costruire relazioni con chi fa più fatica e che rischia di finire isolato.