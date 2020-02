Intossicata dalla caldaia di casa: 35enne per 2 ore in camera iperbarica

Nella serata di martedì 11 febbraio nella camera iperbarica di Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia

in regime di emergenza per una paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio di una donna, W. A., 35 anni.

L’ incidente è avvenuto a Sulbiate (MB), in via Cascina Cazzulo. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al cattivo funzionamento della caldaia della casa. In quel momento la donna era in casa con il marito e il figlio. Tutti e tre hanno riscontrato segni di intossicazione.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi la donna aveva perso conoscenza. La paziente è stata quindi inviata all’ospedale di Zingonia. Padre e figlio sono stati trasferiti in un altro ospedale.

L’arrivo della donna in camera iperbarica in Habilita è avvenuto alle ore 22.20. L’inizio del trattamento è avvenuto alle ore 22.34 ed è terminato alle 00.12.

Una volta concluso il trattamento la paziente è stata riportata in ambulanza in ospedale. Nella giornata odierna verrà sottoposta a una nuova seduta di ossigeno terapia.