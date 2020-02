Inter-Napoli, Daria Bignardi o La risposta è nelle stelle? La tv del 12 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 12 febbraio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Inter e Napoli, valida per le semifinali di Coppa Italia. Negli ottavi di finale hanno eliminato rispettivamente la Lazio e la Fiorentina. L’incontro di ritorno sarà disputato il 5 marzo.

Su Canale Nove alle 21.10 ci sarà “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi. La giornalista, signora delle interviste, torna con otto nuove prime serate di questa trasmissione.

La prima ospite sarà infatti Elly Schlein, esponente della lista Emilia Romagna Coraggiosa, che alle ultime elezioni correva in sostegno a Stefano Bonaccini e ha ottenuto il maggior numero di preferenze regionali. Si proseguirà con la cantante Elodie, fresca del Festival di Sanremo, e la dj e conduttrice Ema Stokholma, per la prima volta in libreria con l’autobiografico “Per il mio bene” (edito Harper Collins). Sarà in collegamento, poi, il ministro per il sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano (in attesa che arrivi in studio la settimana successiva) e si concluderà con Amanda Lear.

In ogni puntata, poi, anche la partecipazione di Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il film “La risposte è nelle stelle”, con Britt Robertson e Scott Eastwood. Due diverse storie d’amore tra individui appartenenti a due generazioni differenti si intrecciano in maniera straordinaria grazie a una strana coincidenza. Nella prima, Ira, un uomo anziano allo sbando e non più in sé, rivive la storia d’amore con la moglie Ruth, morta otto anni prima. Nella seconda, Luke, un giovane cowboy moderno, si innamora della sofisticata Sophia, una studentessa in procinto di laurearsi.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “#CR4 – La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Canale5 alle 21.20 proporrà la terza delle sette puntate “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “L’alba del giorno dopo”, con Dennis Quaid; su Rai4 alle 21.20 “Omicidio al Cairo”, con Fares Fares; su La7D alle 21.30 “Un colpo perfetto”, con Michael Caine; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Airplane vs. Volcano”; su La5 alle 21.10 “Le parole che non ti ho detto”, con Kevin Costner; su Iris alle 21 “Blood Diamond – Diamanti di sangue”, con Leonardo DiCaprio; e su Italia2 alle 21.20 “Lupin 3RD: Fuga da Alcatraz”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Duran Duran – There’s something you Should Knou”. L’epopea dei Duran Duran, protagonisti della scena new romantic inglese anni ’80, nel documentario firmato dal regista Zoe Dobson. Sette album per tracciare il loro notevole impatto sulla musica, sulla moda e sui costumi, dall’esordio omonimo del 1981 alla reunion, passando per il successo planetario di Wild Boys, la crisi e le incomprensioni, lo scioglimento e i riavvicinamenti. Duran Duran, oggi e ieri. Il documentario, che prende il nome dall’omonimo brano tratto dall’album di esordio della band, intervista Roger Taylor, John Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes per ripercorrere con loro i quasi 40 anni di collaborazione artistica, a partire da Birmingham dove la band si è formata tra il 1978 e il 1980. Intervistati con loro, anche Andy Taylor, il chitarrista che ha fatto parte due volte della band, e alcuni dei loro amici contemporanei nel mondo dello spettacolo: Boy George dei Culture Club, la modella Cindy Crawford e il regista Nick Egan. Ma anche i produttori Mark Ronson e Nile Rodgers, Naomi Campbell e tanti altri. Al centro del documentario anche Birmingham e le antiche passioni della band, che compare a bordo di lussuose macchine alle prese con la condivisione delle proprie memorie. Sono proprio i momenti di visita ai luoghi della loro giovinezza a essere i protagonisti del documentario.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide: storie di uomini e di mondi; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Hot & Heavy”.