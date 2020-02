In Lombardia istituita la Giornata regionale per le montagne: sarà a luglio

Una Giornata dedicata alle montagne lombarde per promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in montagna vive e lavora, individuata ogni anno nella prima domenica di luglio, che rappresenta simbolicamente l’apertura della stagione turistica ed escursionistica su tutti i rifugi.

È quella che è stata istituita con la legge approvata martedì 11 febbraio, all’unanimità, in Consiglio regionale e che si pone l’obiettivo di salvaguardare le risorse naturali delle montagne lombarde e di diffondere le culture, i saperi, gli stili di vita delle genti dei Comuni montani. Saranno promosse iniziative specifiche anche con il Cai e l’Ufficio scolastico regionale, nonché con le Università e gli istituti di ricerca.

Grazie a questa legge, a partire dal 2020, la prima domenica di luglio in Lombardia si festeggerà la Giornata regionale per le montagne.

Nel merito è intervenuto il consigliere segretario Giovanni Malanchini che, insieme agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, ha sottoscritto la legge. “Si tratta di un provvedimento volto a valorizzare i territori montani e anche le numerose e diversificate produzioni locali di grande qualità, soprattutto casearie che esaltano e valorizzano le peculiarità della montagna lombarda, all’insegna di valori semplici ma di grande sostanza, proprio come i suoi prodotti agroalimentari. Grazie anche all’innovazione introdotta nei processi produttivi dalle nuove generazioni, possiamo oggi dire che la dieta di montagna è ancor più salutare della tanto celebrata e apprezzata dieta mediterranea”.

Il consigliere regionale Giovanni Malanchini

“Ci sembrava doveroso – continua Malanchini – intervenire con una legge utile per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul patrimonio di risorse naturali, culturali, paesaggistiche, idriche e forestali che le montagne lombarde rappresentano e sull’agricoltura di montagna, come fonte di reddito e fattore per evitare lo spopolamento”.

“Questa legge – ha invece commentato Dario Violi, del M5S – è un ulteriore passo in avanti verso la tutela e il rilancio delle nostre montagne, sia dal punto di vista ambientale che culturale, attraverso la creazione di comportamenti consapevoli per la conservazione dei sentieri e dei rifugi. L’obiettivo è quello di garantire lo sviluppo sostenibile dei territori montani attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione di tutti coloro che vivono la montagna”.

Il consigliere regionale Dario Violi

Il territorio regionale lombardo, pari a 23.862 chilometri quadrati, è caratterizzato da una compresenza di aree montuose (40,5%) che, se sommate alle aree collinari (12,4%), rappresentano quasi il 53% della superficie complessiva, con 23 Comunità montane istituite e riconosciute dalla Regione.

In termini di popolazione la Lombardia supera di poco i 10 milioni di abitanti residenti, di cui quasi il 32% concentrata nelle aree montane. Il 28,6% del flusso annuo di turisti negli esercizi ricettivi lombardi interessa le località montane.

Su undici siti Unesco lombardi, cinque sono localizzati in aree montane, dove si trovano anche otto parchi regionali montani di grande pregio ambientale e naturalistico.

Da sottolineare infine che sulle montagne lombarde sono presenti oltre 150 rifugi e circa 870 malghe, imprescindibili punti di riferimento e di appoggio per chi attraversa i sentieri montani.