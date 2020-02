Il Partito Socialista intitola la sede a Craxi: e il figlio Bobo arriva a Bergamo

In occasione della intitolazione a Bettino Craxi della sede storica di via Andrea Costa 20/a di Milano, che si terrà domenica 23 febbraio dalle 10 alle 13, il Partito Socialista Italiano ha deciso di emettere le “Tessere Onorarie numerate”.

La giornata vedrà la partecipazione di personalità del mondo della politica e della cultura che hanno vissuto insieme a Bettino Craxi un’importante stagione politica, per il Partito Socialista Italiano e per il nostro Paese.

Le tessere, invece, sono prenotabili all’indirizzo psi.bergamo@gmail.com, con contributo minimo di 10 euro.

Il ricavato servirà a coprire le spese degli interventi, ordinari e straordinari, realizzati per abbellire e rendere dignitosa la sede della federazione, in particolare per occasione della cerimonia.

Nell’ambito delle iniziative attorno alla figura di Bettino Craxi, venerdì 28 febbraio il figlio Bobo sarà a Bergamo per un dibattito sulla storia personale e sulla figura del padre.