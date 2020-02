“Il Novecento e la televisione”, Aldo Grasso tra i protagonisti al Mascheroni

Sabato 15 febbraio al Liceo Scientifico Mascheroni (Via Santa Caterina 13 , Bergamo) torna “Novecento in dialogo”, il ciclo di incontri organizzati da Comune di Bergamo, Museo delle storie di Bergamo e Associazione Amici del Museo storico che ripercorre la storia del Novecento attraverso le forme narrative che lo hanno caratterizzato.

La protagonista del secondo appuntamento di Novecento in dialogo è la televisione, raccontata dal critico televisivo Aldo Grasso e dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori. A dialogare con loro lo storico Gianluigi Della Valentina, membro del Comitato Scientifico del Museo delle storie di Bergamo per il progetto “Cantiere 900”. Grazie alla collaborazione con Fiera dei librai sarà allestito un punto libri con una selezione di volumi a tema Novecento per approfondire gli argomenti della conferenza.

Tanti gli interessanti spunti che troveranno voce sabato. Gianluigi Della Valentina ce ne svela uno: “La storiografia ha dedicato alla Tv uno spazio apparentemente residuale. Persino nella monografia “Storia dell’Italia repubblicana” edita da Einaudi manca un capitolo dedicato alla Tv, citata in un breve saggio finale di Peppino Ortoleva – peraltro incentrato sul rapporto fra i media e il potere. Quanto una simile “amnesia” va ascritta all’atteggiamento critico di una parte del mondo intellettuale? In Italia, ma non solo, l’idea che la Tv proporrebbe una “sotto- cultura di massa”ha influenzato il ruolo di questo mezzo di comunicazione?”.

Il dialogo attraverserà il secolo rispondendo anche a queste domande. Non mancherà il rapporto tra televisione pubblica ed emittenti private.

GIANLUIGI DELLA VALENTINA È autore di ricerche sulle fonti storiografiche, di saggi di storia economica, dell’agricoltura e dell’ambiente, di testi scolastici, di geografia economica e storia sia locale sia nazionale. È membro del comitato scientifico di Cantiere 900.

ALDO GRASSO Critico televisivo e editorialista per il Corriere della Sera. Ha ideato e condotto la serie radiofonica A video spento e ha diretto i programmi radiofonici della Rai nella stagione 1993-1994. Insegna storia della radio e della televisione presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2008 è direttore scientifico di Ce.R.T.A., Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica. Per la stessa Università è membro del comitato direttivo del Master FareTV. Gestione, sviluppo, comunicazione. Nel 2019 ha pubblicato Storia critica della televisione italiana, edito da Il Saggiatore.

GIORGIO GORI Sindaco di Bergamo dal 2014. Ha svolto attività di giornalista lavorando per diversi quotidiani e dal 1984 per Rete4. Tra il 1991 e il 1999 è stato direttore delle emittenti Canale5 e Italia1. In seguito, ha fondato la casa di produzione televisiva Magnolia, specializzata nello sviluppo e produzione di format originali per la televisione e per i media interattivi.