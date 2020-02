Federico Pisani, l’indimenticabile: 23 anni da quella maledetta notte di Carnevale

Verrà ricordato con una messa, come ogni anno, nella sua Poggio Garfagnana, anche se a Bergamo il suo nome riecheggia più o meno una domenica sì e una no, quando l’Atalanta gioca tra le mura amiche e per un qualsiasi motivo viene nominata la curva che porta il suo nome, la nord.

Del resto, Federico Pisani per Bergamo e per l’Atalanta è indimenticabile. Letteralmente.

È anche per questo che le nuove generazioni di tifosi nerazzurri conoscono le sue gesta senza averlo mai visto in campo.

Sembra ieri, e invece sono passati già ventitré anni da quella maledetta notte del 12 febbraio 1997, quando un tragico schianto sulla Milano-Laghi portò via quel timido e promettente esterno toscano e la sua fidanzata, Alessandra Midali.

I due ragazzi, di ritorno da una festa di carnevale, assieme a un’altra coppia di amici erano a bordo dell’auto che si schiantò contro un guardrail: per loro due non ci fu niente da fare.

La vecchia curva Pisani omaggia Chicco e Ale

Federico “Chicco” Pisani aveva 23 anni. Aveva da poco iniziato a giocare stabilmente nella prima squadra dell’Atalanta, lanciato da Emiliano Mondonico.

Era la Dea di Pippo Inzaghi capocannoniere, di Domenico Morfeo e delle sue giocate geniali.

Timido il buon Chicco lo era solo fuori dal campo. Nel rettangolo verde, invece, si stava mettendo in mostra sulla fascia sinistra: velocità dribbling secco e tiro potente le sue qualità principali, che nella sua breve carriera gli hanno permesso di mettere insieme 44 partite e 5 gol in serie A.