Coppa Italia, Le Iene o lo show di Filippo Timi? La tv del 13 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 13 febbraio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Milan e Juventus, valida per le semifinali di Coppa Italia. Negli ottavi di finale hanno eliminato rispettivamente il Torino e la Roma. L’incontro di ritorno si disputerà il 4 marzo.

RaiTre alle 21.20 proporrà la prima di due serate di “Skianto Sanremo ’67”, show di Filippo Timi. L’attore Filippo Timi conduce due prime serate ispirate al suo spettacolo teatrale “Skianto”, un omaggio alla Tv: la prima è dedicata al Festival di Sanremo; la seconda ai grandi show del sabato sera degli Anni ’80. In questa prima puntata, in uno studio ricostruito come il salone delle feste del Casinò di Sanremo dove si svolse il Festival del 1967, purtroppo passato alla storia anche per il suicidio di Luigi Tenco, Timi ospita personaggi celebri del mondo dello spettacolo e della Tv, con Raphael Gualazzi, che ripropone brani celebri di quel Sanremo e di tanti altri.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”. Tornano le inchieste e i servizi de “Le Iene show”, la cui conduzione è affidata, a rotazione, come nella scorsa edizione, al trio tutto al maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, e a quello femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Sulla rete Mediaset alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio e sulla rete di Cairo alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Love is all you need”, con Trine Dyrholm e Pierce Brosnan; su Canale5 alle 21.20 “Allied – Un’ombra nascosta”, con Brad Pitt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Shoot em’up – Spara o muori”; su La5 alle 21.10 “Quando l’amore arriva in città”; su Iris alle 21 “Solo due ore”, con Bruce Willis; e su Italia2 alle 21.20 “Come ammazzare il capo… e vivere felici”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena il concerto “Il violino di Repin con l’Orchestra sinfonica Nazionale e Kazuki Yamada”. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Kazuki Yamada, violino Vadim Repin, esegue musiche di Sergej Prokofiev , Camille Saint-Saëns.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Justin Chambers. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Qualcosa dentro di te”, “Cose perdute nell’incendio”, “Il suono del silenzio” e “Tutto quello che voglio sei tu”. Nel primo, Jackson invita April a cena fuori per parlarle del divorzio. Nel secondo, in ospedale arrivano molti pazienti dopo che in città sono avvenuti diversi incendi. Nel terzo, Alex, Pierce e Meredith, fermi in macchina a causa di un incidente, scendono dall’automobile per dare una mano. Nel quarto, Alex si trova alle prese con Maya, un’adolescente prodigio della Medicina, che a seguito di una malattia ha bisogno di una sostituzione dello sterno.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Criminal minds”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.