Coinvolto in due incidenti stradali con un mezzo rubato: arrestato 29enne

Prima è stato coinvolto in un incidente non lontano dalla Questura di Bergamo, poi è fuggito, senza prestare soccorso alla persona rimasta ferita. Poi ha avuto un nuovo incidente fuori città, sempre con lo stesso mezzo, risultato poi rubato. E infine ha opposto resistenza all’arresto da parte dei Carabinieri. Protagonista di questa lunga serie di eventi è stato martedì 11 febbraio L.O., marocchino pregiudicato 29enne.

Alla guida di un Peugeot Ranch il giovane stava percorrendo via Suardi verso il centro di Bergamo, quando, all’incrocio con via Alberico da Rosciate e via Noli, L.O. ha tamponato una Opel Corsa. Non si è fermato, e, anzi, è scappato, sempre in direzione del centro di Bergamo, senza prestare soccorso alla persona rimasta ferita nell’incidente.

La Polizia Locale del Comune di Bergamo, a quel punto, ha diramato immediatamente a tutte le forze di polizia una nota di ricerca dell’autista del Peugeot Ranch, visto che, nel frattempo, gli agenti hanno scoperto che il veicolo è risultato rubato.

I Carabinieri della stazione di Zingonia hanno risposto, facendo sapere che il Peugeot Ranch è rimasto coinvolto in altro incidente stradale: il conducente era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il Peugeot Ranch è stato sequestrato ed è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.