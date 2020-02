Bergamo e gli alberi: “A oggi 232 messi a dimora e 172 abbattimenti”

Potature, abbattimenti, piante messe a dimora: il Comune di Bergamo, dopo le recenti polemiche per il taglio degli alberi in piazza Dante, prova a fare il punto sul verde urbano in città.

Secondo i dati forniti dall’amministrazione, sono 1.831 le potature programmate su tre lotti d’intervento per un costo di circa 600 mila euro (iniziate ad ottobre, termineranno in primavera). Ad oggi sono 232 le nuove messe a dimora a fronte di 172 abbattimenti (“significa un 35% in più in termini di rilancio arboreo”, sottolineano da Palafrizzoni). Di questi, 162 sono già stati eseguiti: i dieci restanti riguardano 2 ippocastani in viale Papa Giovanni XXIII (classe D, ovvero con una elevata propensione al cedimento), 1 cipresso in via Toscanini (classe C-D, considerato a rischio), 1 platano in via Cairoli (“fortemente inclinato e sbilanciato”), 1 olmo e 2 pioppi al parco Locatelli (classe D) e 1 pioppo e 2 pini al parco di Loreto (classe D). Gli ippocastani di viale Papa Giovanni saranno reintegrati, idem per il platano di via Cairoli che sarà resistente al cancro.

“Nell’autunno 2020 – spiega l’assessore al Verde Pubblico Marzia Marchesi – è prevista la messa a dimora di altri 1.475 alberi (200 olmi, 150 aceri, 175 aceri campestri, 200 tigli, 150 sorbi, 150 ontani, 200 querce, 150 faggi e 100 platani ndr). L’idea è quella di completare i viale alberati dove questi mancano, e incrementarne la presenza nei parchi cittadini”. L’investimento sarà di circa 350 mila euro.