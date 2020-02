Atalanta-Roma con 20mila spettatori: verso il tutto esaurito al Gewiss Stadium

Cresce l’attesa per Atalanta-Roma, match importantissimo per la corsa alla Champions League degli uomini di Gasperini. Sabato sera (fischio d’inizio alle 20.45) i tifosi bergamaschi saranno in 19mila per spingere i nerazzurri verso una vittoria che, qualora arrivasse, sarebbe fondamentale in chiave quarto posto.

Oltre ai 16.620 abbonati sono stati venduti 2.532 tagliandi (dato di mercoledì 12 febbraio, mattina) che, sommati agli 800 venduti nella Capitale per il settore ospiti, fanno 19.952 presenze. Insomma: il Gewiss Stadium sarà quasi completamente esaurito, come per ogni big-match che si rispetti.

Sta proseguendo a gonfie vele anche la vendita dei biglietti per assistere all’ottavo di finale di Champions League, Atalanta-Valencia in programma mercoledì 19 febbraio a San Siro. La società fa sapere che è stata abbondantemente superata quota 38mila tagliandi venduti (ospiti esclusi).