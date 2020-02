Verso il voto: l’ex sindaco di Camerata Cornello punta a Valleve?

Le voci in paese iniziano a circolare. E anche i ben informati confermano quelle che, al momento, sono delle semplici indiscrezioni: Gianfranco Lazzarini, per decenni alla guida di Camerata Cornello, starebbe pensando di candidarsi sindaco a Valleve durante la prossima tornata elettorale, in primavera.

L’ex primo cittadino, in questi mesi avrebbe iniziato a muoversi prendendo informazioni di carattere generale: sul Comune e sulla (difficile) situazione degli impianti sciistici di San Simone.

Il piccolo paese dell’alta Valle Brembana, dopo le vicissitudini giudiziarie che hanno travolto l’ex sindaco Santo Cattaneo, è da tempo in mano al commissario inviato dalla Prefettura, Andrea Iannotta: lo scorso maggio, infatti, nessuna lista si era presentata alle amministrative.